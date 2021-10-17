تراند اليوم : افكار لعيد المولد النبوي للاطفال .. انشطة المولد النبوي للاطفال في الروضة 2021- 2022

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افكار لعيد المولد النبوي للاطفال وانشطة المولد النبوي للاطفال في الروضة 1443، حيث يحتفل العالم العربي بأسره في مثل هذه اللحظة الأخيرة بالذكرى القادمة لتاريخ معلم البشرية “محمد”، نرجو أن يقدموا لك أفضل الصلوات وأكملها. الاستسلام – لمن الله – سبحانه – بعث برسالة هدى وإيمان للأمة لإخراج أهلها من ظلمة الوثنية إلى نور الإسلام، وسوف نتناول هذا المقال من خلال السطور التالية لاستعراض مجموعة متنوعة من أجمل أفكار النشاط الجديدة التي يمكن استخدامها للاحتفال بهذه المناسبة الرائعة مع أطفال الروضة والمدارس.
تتزامن الذكرى العطرة لميلاد خلق النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – لعام 2022 م في المملكة العربية السعودية، مع يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1443 هـ و 19 أكتوبر / تشرين الأول. 1443 د. C.، وهو اليوم العظيم الذي تم فيه إنشاء الرسول المختار على وجه التحديد في عام الفيل 571 م. جيم، حيث كانت ولادته شاهدًا حقيقيًا على حدوث العديد من المعجزات الكونية الفريدة، وأهمها النور الذي انبعث منه لإضاءة الكون كله بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى سقوط جميع الأصنام حوله. الكعبة على وجوههم، وأخيراً وليس آخراً كسر إيوان خسرو، مما أدى في النهاية إلى سقوط معظم شرفاتهم. والجدير بالذكر هنا أن هذا اليوم يشهد العديد من الفعاليات الاحتفالية المبهجة التي اعتاد المسلمون القيام بها في هذا اليوم المميز، مثل عقد حلقات الذكر والتسبيح، وكذلك إعداد حلويات المولد الشهي وتوزيعها على الأسرة والأحباء.
انشطة المولد النبوي للاطفال في الروضة 1443
مع اقتراب المولد النبوي، يهتم جميع الآباء والمعلمين بضرورة إشراك الأبناء في الاحتفال بهذه المناسبة لتقديم معارفهم الأساسية عن سيرة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم). وعن أهم صفاته الأخلاقية والنبيلة التي وضعت حبه في قلوب من يراه. سيتم ة هذه السطور. وفيما يلي تجميع لأجمل أفكار فعاليات المولد النبوي للأطفال لعام 2022 م:
- تجهيز البطاقات الملونة ومساعدة الطفل على كتابة بعض الآيات والأذكار القرآنية البسيطة عليها.
- تجهيز نماذج من الورق المقوى للكعبة المشرفة أو المسجد النبوي.
- تشغيل الأغاني الدينية المعروفة باسم “البدر علينا” وتشجيع الأطفال على الغناء معها.
- توزيع بعض الهدايا الرمزية وبطاقات التهنئة على الأطفال لإضفاء البهجة والسعادة على قلوبهم في هذا اليوم.
- عمل تيجان ورقية ملونة عليها بعض العبارات الدينية المميزة مثل “محمد خلق الناس”.
- تشجيع الأطفال على توزيع المواد الغذائية والحلويات على الفقراء والمحتاجين من أجل تربيتهم ومساعدة الآخرين.
أفكار للاحتفال بعيد المولد النبوي في المدرسة 2022
- باقة من أجمل الأفكار المميزة التي يمكن الوثوق بها بالكامل في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 1443 م. ج، سواء في رياض الأطفال أو المدارس، نقوم بإدراجها لك على النحو التالي:
- قضاء فقرة كاملة في الإذاعة المدرسية تتحدث عن عبق ويكيبيديا للرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم.
- تزيين المدارس والصفوف التربوية بأجمل الملصقات المصممة خصيصاً للتهنئة بالمولد النبوي الشريف.
- نظّم سلسلة من المسرحيات المدرسية التي تتعلق بسرد أهم الأحداث والمعالم في تاريخ رسولنا المختار.
- تنظيم بعض المسابقات الدينية بين الطلاب من خلال طرح مجموعة متنوعة من أهم الأسئلة المعرفية المتعلقة بحياة الخليقة.
- تكريم حفظة القرآن الكريم في طابور الصباح بتسليمهم شهادات تقدير وبعض التذكارات البسيطة ليكونوا مثالاً يحتذى به لزملائهم.
- قم بإعداد لوحة ملصقات كبيرة ثم قم بتعليقها أمام المدرسة.
- أفكار لحفلة المولد النبوي للأطفال 2022
- وهنا في السطور التالية مجموعة من الأفكار المتميزة التي يمكن الاستفادة منها في تنظيم حفلات المولد النبوي للأطفال لعام 2022 م.
- عزف آيات القرآن الكريم والأناشيد الدينية طوال الوقت حتى يشعر الطلاب بفرحة الجو الروحي الرائع المرتبط بهذا اليوم الكريم.
- تعريف الطلاب ببعض الترتيبات الرمزية البسيطة، مثل المسابح الإلكترونية أو القرآن الصغير.
- أخبر مجموعة من القصص النبوية العظيمة للأطفال لتزويدهم بالمعلومات الأكثر أهمية وصحيحة عن دينهم الإسلامي الحقيقي.
- استخدام الكرتون الملون لعمل بعض المجسمات الحقيقية للمساجد أو الكعبة المشرفة.
- تحضير كعكة عيد الميلاد الشهيرة بمساعدة المعلمات.