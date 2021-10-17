تراند اليوم : افكار لعيد المولد النبوي للاطفال .. انشطة المولد النبوي للاطفال في الروضة 2021- 2022

افكار لعيد المولد النبوي للاطفال وانشطة المولد النبوي للاطفال في الروضة 1443، حيث يحتفل العالم العربي بأسره في مثل هذه اللحظة الأخيرة بالذكرى القادمة لتاريخ معلم البشرية “محمد”، نرجو أن يقدموا لك أفضل الصلوات وأكملها. الاستسلام – لمن الله – سبحانه – بعث برسالة هدى وإيمان للأمة لإخراج أهلها من ظلمة الوثنية إلى نور الإسلام، وسوف نتناول هذا المقال من خلال السطور التالية لاستعراض مجموعة متنوعة من أجمل أفكار النشاط الجديدة التي يمكن استخدامها للاحتفال بهذه المناسبة الرائعة مع أطفال الروضة والمدارس.

تتزامن الذكرى العطرة لميلاد خلق النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – لعام 2022 م في المملكة العربية السعودية، مع يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1443 هـ و 19 أكتوبر / تشرين الأول. 1443 د. C.، وهو اليوم العظيم الذي تم فيه إنشاء الرسول المختار على وجه التحديد في عام الفيل 571 م. جيم، حيث كانت ولادته شاهدًا حقيقيًا على حدوث العديد من المعجزات الكونية الفريدة، وأهمها النور الذي انبعث منه لإضاءة الكون كله بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى سقوط جميع الأصنام حوله. الكعبة على وجوههم، وأخيراً وليس آخراً كسر إيوان خسرو، مما أدى في النهاية إلى سقوط معظم شرفاتهم. والجدير بالذكر هنا أن هذا اليوم يشهد العديد من الفعاليات الاحتفالية المبهجة التي اعتاد المسلمون القيام بها في هذا اليوم المميز، مثل عقد حلقات الذكر والتسبيح، وكذلك إعداد حلويات المولد الشهي وتوزيعها على الأسرة والأحباء.

انشطة المولد النبوي للاطفال في الروضة 1443

مع اقتراب المولد النبوي، يهتم جميع الآباء والمعلمين بضرورة إشراك الأبناء في الاحتفال بهذه المناسبة لتقديم معارفهم الأساسية عن سيرة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم). وعن أهم صفاته الأخلاقية والنبيلة التي وضعت حبه في قلوب من يراه. سيتم ة هذه السطور. وفيما يلي تجميع لأجمل أفكار فعاليات المولد النبوي للأطفال لعام 2022 م:

تجهيز البطاقات الملونة ومساعدة الطفل على كتابة بعض الآيات والأذكار القرآنية البسيطة عليها. تجهيز نماذج من الورق المقوى للكعبة المشرفة أو المسجد النبوي. تشغيل الأغاني الدينية المعروفة باسم “البدر علينا” وتشجيع الأطفال على الغناء معها. توزيع بعض الهدايا الرمزية وبطاقات التهنئة على الأطفال لإضفاء البهجة والسعادة على قلوبهم في هذا اليوم. عمل تيجان ورقية ملونة عليها بعض العبارات الدينية المميزة مثل “محمد خلق الناس”. تشجيع الأطفال على توزيع المواد الغذائية والحلويات على الفقراء والمحتاجين من أجل تربيتهم ومساعدة الآخرين.

أفكار للاحتفال بعيد المولد النبوي في المدرسة 2022