تراند اليوم : ام بي سي اكشن مباشر .. اكشن مع وليد مباشر HD الدوري مع وليد مباشر HD

اكشن يادوري مباشر اكشن مع وليد مباشر اكشن مع وليد اكشن مع وليد بث مباشر الدوري مع وليد مباشر ام بي سي اكشن مباشر برنامج وليد الفرج، برنامج تلفزيوني يعرض على قناة MBC Action متهم بالكرات المستديرة والجولات الرياضية في الملاعب الخضراء المحلية والدولية عندما يحلل ويعلق ويناقش الأحداث الرياضية، و من المعروف أن وليد الفرج من أشهر المتخصصين الرياضيين، كل عشاق الرياضة وكرة القدم من المملكة العربية السعودية وخارجها يتابعون برامجه، وهو يشارك حاليًا في برنامج رياضي جديد، ويتساءل الكثير متى يكون في الجديد. برنامج وليد الفرج سيقدم عام 2021.

برنامج وليد الفراج الجديد

موعد عرض برنامج وليد الفرج الجديد 2021

ضيوف برنامج وليد الفرج

برنامج وليد الفراج الجديد

وليد الفرج مذيع من المملكة العربية السعودية، من مواليد 15 أكتوبر 1969، صحفي وكاتب سعودي شهير وهو متخصص في الشؤون الرياضية المحلية والدولية، وقد شارك في العروض التقديمية وعدد من البرامج التليفزيونية التي حققت نجاحا كبيرا وسمعة سيئة لدى متابعي الرياضة وعشاق الرياضة منها أكشن يادوري على ام بي سي أكشن وأكشن مع وليد، والتي تبث على قناة ام بي سي أكشن، وقد بدأ وليد الفرج مسيرته في الإعلام الرياضي عام 1985 م، وشغل العديد من المهن والمناصب، حيث عمل كمراسل ومحرر ومعلق رياضي ومحلل ومقدم برامج تلفزيونية.

موعد عرض برنامج وليد الفرج الجديد 2021

يعد برنامج وليد الفرج الجديد أحد البرامج الرياضية المتميزة والمعروفة بين عشاق كرة القدم الرياضية من المملكة العربية السعودية والخليج يوم 9 أغسطس 2021، مع انطلاق الدوري السعودي في الموسم الكروي الجديد 2021 حيث يقوم وليد كجزء من البرنامج بالتعليق والتحليل لجميع الأحداث الرياضية على الساحة السعودية، كجزء من مباريات الدوري السعودي 2022 أو كأس الملك، ويناقش البرنامج الانتقالات من السعودية.

ضيوف برنامج وليد الفرج

يُذاع برنامج وليد الفرج أكشن مع وليد على قناة MBC Action، ويقوم العديد من الضيوف المهتمين بعالم كرة القدم بالضيوف للتعليق وتحليل الأحداث الرياضية في الملاعب الخضراء المحلية والدولية مع التركيز على بطولات الدوري السعودي والكأس، أهم المباريات وكذلك بين ضيوف البرنامج:

محمد فودة

عادل التويجري

تغريم العمري

جمال عارف

عادل الملحم

حامد البلوي

انتصار عادل.