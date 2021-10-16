تراند اليوم : حكم عن الرسول جميلة .. حكم عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية

حكم عن الرسول جميلة وأجمل القصائد النبوية و سلسلة حكم عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية حيث انتشرت القصائد النبويه التي تمدح الرسول محمد صلي الله عليه وسلم بذكر صفاته واخلاقه وكل جوانب حياته الكريمه،ومن أشهر المدائح للنبي محمد، والصحاني الحسن بن ثابت، والصحابة عبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، وكذلك ابن زهير، رضي الله عنهم جميعا، وسنضع بعضا من هذه القصائد النبويه الشريفه اسفل موضوعنا

خرجنا من ثنايا وداع البدر

يجب أن نشكر على ما دعا الله

أيها المبعوث لنا جئت بأمر الطاعة

لقد كرمت المدينة. مرحبا إلى اللقاء

تناولنا خلال مقالتنا الاتيه اجابه السؤال المدرسي، ذكر شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم ونظم القصائد في أوصافه من المدائح النبوية وعرفنا بان الاجابه هي المشروعه، حيث انه صلي الله عليه وسلم كثرت الشمائل بحقه ووصف اخلاقه وهديه وشكله المنير صلوات ربي عليه وسوف نختم مقالتنا هذه ايضا ببعضا من الابيات الشعريه النبويه لامير الشعراء احمد شوقي من شمائل الرسول واخلاقه الكريمه:

ولد الهدى فالكائنات ضياء == وفم الزمان تبسم وثنـاء

يا خير من جاء الوجود تحية == من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا

بك بشر الله السماء فزينت == وتضوعت مسكاً بك الغبراء

وبدا محيـاك الذي قسماته == حق وغرته هدىً وحياء

وعليه من نور النبوة رونق == ومن الخليل وهديه سيماء

أثنى المسيح عليه خلف سمائه == وتهللت واهتزت العذراء

يوم يتيه على الزمان صباحه == ومساؤه بمحمد وضاء

ذعرت عروش الظالمين فزلزلت == وعلت على تيجانهم أصداء

نعم اليتيم بدت مخايل فضله == واليتم رزق بعضه وذكاء

بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم == يعرفه أهل الصدق والأمناء

أقوال الحكماء عن رسول الله

بعد ذكر عبارات عن رسول الله ، من الجيد أن نذكر بعض الأقوال الذي قالها من نظر في سيرة رسول الله ورأى عظيم أثره، وكيف استطاع تغيير أمةٍ بأكملها، وصنع حضارة انتشرت في كل أنحاء العالم، وفيما يأتي بعض من أقوال العلماء والحكماء عن رسول الله: