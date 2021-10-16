تراند اليوم : بث مباشر المصري البورسعيدي .. بث مباشر مباراة المصرى اليوم ضد اوغدا .. بث مباشر المصري واوغندا بث مباشر مباراة المصري يلا شوت

بث مباشر المصري البورسعيدي .. بث مباشر مباراة المصرى اليوم ضد اوغدا .. بث مباشر المصري واوغندا البث المباشر لمباراة المصري ضد اوغندا ريفينيو أوثوريتي uganda revenue authority vs el masry يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفا علي فريق اوغندا ريفينيو اثورتي الأوغندي في المباراة التي من المقرر ان تقام اليوم في إطار منافسات المرحلة الاولى من الدور الاثنتين والثلاثين من كأس الكونفدرالية الافريقية وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع مباشرة على عدد من القنوات الرياضية المهتمة ببث المنافسات الافريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

استطاع فريق اوغندا ريفينيو اوثيروتي تجاوز الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الافريقية بعد ان خاض منافسات هذا الدور أمام فريق اثيوبيا كوفي او القهوة الاثيوبية وقد تمكن من تحقيق الفوز عليه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد كما عاد وحقق الفوز عليه في مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتأهل الفريق الأوغندي بمجموع المباراتين إلى المرحلة الاولى من دور الاثنين والثلاثين من كأس الكونفدرالية الافريقي ليواصل الفريق منافساته في البطولة الهامة.

أما فريق المصري البورسعيدي فلم يخض الدور التمهيدي حيث تأهل إلى المرحلة الاولى من دور الاثنين والثلاثين مباشرة وفقا لقواعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم حيث يخوض مباراته الاولى الليلة امام فريق اوغندا ريفينيو اوثيروتي الاوغندي وهو يحاول تحقيق الفوز في المباراة الاولى له والتي تقام خارج دياره وبعيدا عن جمهوره مما يسهل عليه خوض مباراة العودة التي من المقرر أن تقام في مصر ليواصل الفريق المصري تقديم عروضه على أمل الوصول إلى مراحل متقدمة من كأس الكونفدرالية الافريقية.