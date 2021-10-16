تراند اليوم : بث مباشر الزمالك يلا شوت .. tusker vs zamalek بث مباشر مباره الزمالك ضد وتوسكر البث المباشر لمباراة الزمالك ووتوسكر بث مباشر مباراه الزمالك

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مباراة الزمالك وتوسكر

فريق الزمالك هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الذهاب من منافسات الدور الثاني لدوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق الزمالك تمكن من المشاركه في هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا بعد ان تمكن من تحقيق لقب الدوري المصري الموسم الماضي ، فريق الزمالك اليوم سوف يدخل المواجهه امام نظيره الطيني وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في مواجهه الذهاب قبل مباراه الاياب والتي سوف تكون علي ارضه نادي الزمالك والذي يريد التاهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وتوسكر

وعلي الجانب الاخر فريق توسكر فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم ذولك ضمن مباريات الدور الثاني من منافسات دوري ابطال افريقيا للموسم الحالي ، فريق توسكر الكيني كان قد وصل الي هذا الدور بعد ان تخطي الدور الاول وكان فريق توسكر قد التقي في هذا الدور مع فريق من غانا وتاهل الفريق علي حسابه بمجموعه المبارتان بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف وحيد ، فريق توسكر علي ارضه اليوم هو الاخر سوف يريد تحقيق نتيجه جيده علي ارضه قبل مباراه الاياب مع الزمالك في القاهره.