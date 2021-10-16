تراند اليوم : بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم مباشرة ليستر سيتي ضد مان يونايتد leicester – manchester united بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي على يلا شوت وقناة beIN Premium 1HD ضمن جولات الأسبوع 8 في الدوري الانجليزي بث مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي leicester vs man united في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم السبت ، من المقرر اليوم ان يخرج فريق مانشستر يونايتد لمواجهه قويه ومنتظره مع خصمه فريق ليستر سيتي اليوم الموافق 16 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه من منافسات الذهاب من عمر الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، وسوف يستقبل ملعب كينج باور مواجهه مانشستر يونايتد ونظيره ليستر سيتي اليوم وذلك في مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري الانجليزي للموسم الحالي ، وسوف تنطلاق اليوم مباراه مانشستر يونايتد و ليستر سيتي في تمام الساعه الرابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده.

مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

فريق مانشستر يونايتد هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مواجهات الاسبوع الثامن من عمر الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، فريق مانشستر يونايتد كان قد تعادل اخر مباراه لعبها في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي والتقي فريق مانشستر يونايتد في هذه المباراه مع فريق ايفرتون في الاسبوع السابع من الدوري وانتهت المباراه بتعادل الفريقين بنتيجه هدف مقابل هدف ، فريق مانشستر يونايتد قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 14 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلالهم تمكن المان يونايتد من تحقيق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الفريق في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

وعلي الجانب الاخر فريق ليستر سيتي فهو صاحب الملعب خلال مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، فريق ليستر سيتي قبل مباراته مع مان يونايتد يحتل حاليا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك برصيد 8 نقاط جمعهم فريق ليستر يعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات الي الان في مشوراه في هذا الموسم في الدوري الانجليزي ومن خلال هذه المباريات كان فريق ليستر قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في ايضا في مبارتان وخسر فريق ليستر سيتي في ثلاث مباريات قبل مواجهه مانشستر يونايتد اليوم ، وكانت اخر مباراه لعبها فريق ليستر في الدوري قبل التوقف كانت مع فريق كريستال بالاس وانتهت المباراه بتعادل الفريقين بنتيجه هدفين مقابل هدفين.