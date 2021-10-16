تراند اليوم : رابط منحة الزوجة والابناء .. رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2021

يمكنكم الدخول إلى رابط منحة الزوجة والابناء 2021 للحصول على 50 ألف دينار ليبي، وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، رابط منحة الزوجة والابناء وتخصيص قيمة منحة الزوجة والأولاد وإيداعها بحساب الوزارة وذلك للأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وفق بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وقالت الوزارة إنها ستشرع مباشرة في إرسال القوائم ابتداءً من الأسبوع المقبل إلى المصارف التجارية. وطمأنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني «من ليس لديهم أرباب أسر وأرسلوا بياناتهم عبر المنصة بأن القوائم التي تم التحقق من صحتها جاهزة للصرف بداية من الأسبوع المقبل».

وفي 20 يوليو الماضي، كشفت الكيلاني استكمال الوزارة إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من العام الجاري. وأكدت حرص حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تحسين الوضع المعيشي للشعب.

وفي منتصف الشهر الماضي، قررت الحكومة تخصيص نحو مليار و86 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرف منحة الزوجة والأبناء عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق أشهر يناير وفبراير ومارس للعام الجاري.