تراند اليوم : بث مباشر مباراة بيراميدز وعزام يونايتد .. مشاهدة مباراة بيراميدز وعزام يونايتد بث مباشر HD مباراة بيراميدز مباشر اليوم السبت 16/10/2021

بث مباشر مباراة بيراميدز وعزام يونايتد بالدور الثاني كأس الكونفيدرالية الأفريقية يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز وعزام يونايتد بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه بيراميدز ضد عزام يونايتد azzam united vs pyramids اليوم السبت في كأس الكونفيدرالية الأفريقية ، في بدايه مشوراه الافريقي مع مدربه ايهاب جلال من المقرر اليوم ان يفتتح فريق بيراميدز مبارياته في البطوله الافريقيه كأس الكونفيدرالية بمواجهه خصمه فريق عزام يونايتد التنزاني اليوم الموافق 16 اكتوبر وذلك ضمن مباريات دور ال32 من منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الحالي ، وعلي ارضيه ملعب عزام يونايتد سوف تقام مباراه اليوم وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الدور ، وسوف تنطلاق اليوم السبت مواجهه بيراميدز و عزام يونايتد في تمام الساعه الثانيه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة بيراميدز وعزام يونايتد

فريق بيراميدز هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من دور ال32 من كأس الكونفيدرالية للموسم الحالي ، فريق بيراميدز كان قد شارك في اخر نسختين من كأس الكونفيدرالية وفي اول نسخه نجح في الوصل الي نهائي البطوله وخسر وفي النسخه الماضي وصل الي نصف النهائي ونجح الفريق في هذا الموسم من المشاركه في البطوله بعد ان احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الماضي الماضي ن فريق بيراميدز اليوم مع مدربه ايهاب جلال سوف يريد تحقيق نتيجه جيده قبل مواجهه الاياب.

موعد مباراة بيراميدز وعزام يونايتد

بينما علي الجانب الاخر فريق عزام يونايتد فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال32 من كأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الحالي ، فريق عزام يونايتد التنزاني كان قد وصل الي هذا من البطوله بعد ان تخطي الدور الاولي والتقي الفريق التنزاني في هذا الدور مع فريق هورسيد وتاهل فريق عزام يونايتد الي هذا الدور بمجموعه المبارتان وذلك بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف وحيد ، فريق عزام يونايتد علي ارضه اليوم سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده قبل مباراته مع بيراميدز في القاهره في مواجهه الاياب.