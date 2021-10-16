تراند اليوم : نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

عمليات بحث دائمة في العراق عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول من قبل الطلاب والأهالي فيما نشرت وزارة التربية العراقية رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول لجميع المديريات العراقية مع فتح باب اعتراضات السادس الاعدادي ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة على موقع وزارة التربية الالكتروني لجميع طلبة العلمي والاحيائي والأدبي.

وزارة التربية تنشر الرابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول الالكتروني لنتائج الدراسة الإعدادية ( الفرع الاحيائي، الفرع التطبيقي ، الفرع الادبي )/ و طلاب الخارجي والطلبة المنتظمين ممن اعتبر لهم هذا الامتحان دوراً أولاً ، للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وزارة التربية تعلن نتائج الامتحانات العامة الدراسة الإعدادية الفرع العملي والفرع الادبي 2021 الدور الاول لجميع محافظات العراق.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

الأنبار , بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,دهوك ,أربيل ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,صلاح الدين ,السليمانية واسط

100% تم رفع النتائج باكامل

نتائج السادس الاعداديتم الرفع التنزيل الرابط النتائج مركز نتائجنا السريع اضغط هنا الفرع الاعدادي تاريخ الاعلان 2/ 10/ 2021



كشفت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، عن موعد اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي 2021 الدور الاول، التي جرت مؤخراً.



وقال مدير إعلام الوزارة احمد العبيدي، إنه "لا يوجد موعد محدد لإعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي"، مبيناً أن تصحيح دفاتر الطلبة الامتحانية مازال مستمراً حتى اللحظة".

وبين العبيدي أن "اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي، التي جرت مؤخراً، سيكون بعد اكتمال التصحيح والتدقيق لدفاتر امتحانات الطلبة في عموم العراق.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية،، إن الموعد الأولي لاعلان نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية سيكون في نهاية شهر ايلول الجاري.