تراند اليوم : حب منطق انتقام ١٧ .. مسلسل حب منطق انتقام ١٧ مترجمة للعربية HD

حب منطق انتقام ١٧ مسلسل حب منطق انتقام ١٧ مسلسل حب منطق انتقام من بطولة الفنان بورجو أوزبيرك، والفنان ايلهان شان، والفنان بوراك يوروك و ميليسا دونغيل، ذلك المسلسل صيفي اقتبس من قبل الدراما الكورية الفتاة العزباء الحاقدة، انتج المسلسل من قبل شركة الانتاج MED وهي احد الشركات المميزة في تركيا فنيا، حيث يطرح المسلسل العديد من القضايا المميزة في المجتمع، لنطرح معا قصة مسلسل حب منطق انتقام كاملة.

تدور احداث مسلسل عشق منطق انتقام حول قضية زوجان قد انفصلوا بسبب مجموعة من الخلافات فيما بينهم، حيث تغوي الطليقة الرجل مرة اخرى بعد ان اصبح غني في عالم التكنولوجيا، الزوج هو الفنان الهان شان وهو بطل مميز في المسلسل نسخة للبطل في الميليل الكوري، قد تدور الوقائع بشأن الزوجان بسبب خلافات فيما بينهم وتقوم المرأة المطلقة بشد الرجل مرة اخرى في حياتها، ولكن هنا تحدث العديد من المشاحنات والاحداث الى ان يعودا من جديد في حياتهم الاجتماعية، وينجبا طفلة وتعيش معهم بسعادة ومرة اخرى تدخل المشاحنات الى ان ينتهي المسلسل التركي عشق منطق انتقام.

مسلسل حب منطق انتقام

ان مسلسل حب منطق انتقام من اجمل المسلسلات التي تطرح القضايا الاجتماعية في المجتمع التركي، حيث اخذت فكرة المسلسل من مسلسل كوري، قدم ذلك المسلسل عدد من النجوم الاتراك وقد ابدع في تجسيد الادوار ومن ذلك الفنانين كالاتي:

بورجو أوزبيرك.

ايلهان شان.

بوراك يوروك.

مليسا دونغيل.

قصة مسلسل حب منطق انتقام كاملة، من اهم المسلسلات التركية التي تبين مجموعة من قضايا ومشاكل المجتمع في تركيا، ابدع الفنان بورجو أوزبيرك، والفنان ايلهان شان بتجسيد الادوار وعرض القصة بالشكل المناسب للنسخة الاصلية من المسلسل الكوري، المسلسل حب منطق انتقام تم تمثيله في تركيا وتدور احداث المسلسل حول زوجان تم انفصالهم بسبب الفقر الذي يعيش فيه الزوج، ومن ثم يعودان بعد غنى لزوج وبعد ان اصبح معه اموال كثيرة، كذلك تعرفنا على قصة مسلسل حب منطق انتقام كاملة.