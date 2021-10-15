تراند اليوم : حكمة عن مولد النبوي الشريف .. حكم عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية

حكمة عن مولد النبوي الشريف و حكم عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية هى خيرُ ما نتهافتُ عليه لتبادُله مع أصدقائنا وأحبّتنا احتفالََا بهذا اليوم المبارك العظيم، حيثُ أن فى هذا اليوم وهو الثانى عشر من ربيع أوّل قد وُلِدَ الهُدى وبزغَ نوره ليكون بمثابةِ بداية النور التى عمّ على البشريّة بأكملها، حيثُ أن النبى محمد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم قد تلقّى الرسالة السماوية ألا وهى الإسلام وهو فى سن الأربعين، وكان ذلك أثناء تواجده فى غار ثور، فنزل عليه جبريل عليه السلام وتلى عليه أوّل آية من الذكر الحكيم وهى: ” اقرأ باسم ربّك الذى خلق”، فكانت هذه هى انطلاقة الدعوة الإسلاميّة، حيثُ أنّ النبى محمد عليه أفضل السلام وأتمّ التسليم قد حمل الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة، فما كان منه إلا أن يُبلّغ رسالة ربه إليه، ونحن اليوم فى طرحنا المُميّز لا يسعنا إلا أن نُقدّم لكُم أفضل عبارات عن ذكرى المولد النبوى الشريف.

ذكرى المولد النبوي الشريف

يحتفل عامّة المسلمون بيوم المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع أول في كل عام، ومن أجمل مراسم الإحتفال بهذا اليوم العَظِيم إقامة الجلسات الدينية، وإلقاء العديد من العبارات المادِحة للرسول والثناء له.

افضل عبارات عن ذكرى المولد النبوي

جمَعنا لكُم هنا أجمل عبارات عن ذكرى المولد النبوي الشريف التي تحمل الكثير من معانى الإشتياق والحب لنبي الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

لك وردة جورية

بماء الورد مروية

مكتوب عليها تهنئة

بمولد سيد البشرية

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عوام البشر

والشمس والقمر

يزفون التهاني

للقائم المنتظر

بمولد سيد الرسل

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عم الفرح

والعيد تجدد

بميلاد

سيد الخلق محمد

نبارك لكم ميلاد منقذ البشرية

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النور في الكون انتشر

ابتهاجا بميلاد

سيد البشر

نبينا شفيعنا

في يوم المحشر

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عمت الأفراح كل وادي

بعد أن نادى المنادي

ولد المصطفى الهادي

متباركين.

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للغالي أحلى تحية

معطرة بالزهور الندية

هدية مولد محمد

خير البرية

(مباركين)

نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد

مستحيل تشرق الشمس وما تضويك ومستحيل يجي مولد الرسول الأعظم ( ص ) وما أهنيك

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء .. متباركين

ما بال مكة شعشعة حتى توارى الفرقد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نو ر الفؤادي

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام

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بالخير مسيتك

وبماء اللورد رشيتك

وبمولد النبي هنيتك

وكل عام والجميع بالف خير

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لك إنت

دون الغير

أرسل لك

همسة مع

أجمل طير

يقول لك

عني

كل مولد وإنت بخير

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مسرور مسرور

هالكون مسرور

بمولد نبينا المصطفى

عالمنا شع نور

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رحمة الله تجلت للأنام

برسول الله والآل الكرام

ولد المرسل هادينا الهمام

هنئوا بعضكم يا مؤمنيين

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بدرك اشرق على الورى هداية

اسمك احرفه من الاذى حماية

روح ياسين وآية الولاية

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بشرى بعبير الاعياد

قرآن الله الى البشر

بشرى للحاضر والبادي

ولد الهادي

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ملأت الكون يا طه سرورا

وفاحت ذاتك المثلى حبورا

لقد زنت الدنا عطرا ونورا

وقد اسقيتها ماء طهورا

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للعالم جاء محمد

يوما في احلى مشهد

قد جعل الدنيا ربعيا

والطير الشادي غرد