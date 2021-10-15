تراند اليوم : رابط منحة كتيب العائلة وأسماء المقبولين في الدفعة الأولى 2021 .. رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2021

أعلنت مصادر خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية الانتهاء من تجهيز الدفعة الأولى من أسماء الذين سجلوا في رابط منحة كتيب العائلة 50 ألف دينار ليبي عبر رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2021 على أن يتم الصرف الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إن الدفعة الأولى ستصدر أسماء المستفيدين منها تدريجياً وقد تصل إلى 50 ألف كتيبات عائلية.

وأضافت المصادر، أن منحة الزوجة والأبناء دفعات شهر 7، 8، 9 سيتم إيداعهم ف المصارف التجارية الأسبوع القادم.

وأشارت المصادر إلى أن السيد عبدالحميد دبيبة شكل لجنة من وزارة المالية وزارة الاقتصاد من اجل دراسة مشروع منحة كتيب العائلة المقدمة من مجلس النواب.