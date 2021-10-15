تراند اليوم : موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف .. كلمة عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية .. بحث عن المولد النبوي الشريف كامل .. كلمة عن المولد النبوي الشريف

موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف وبحث عن المولد النبوي الشريف كامل و كلمة عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية ، نتلاقى الآن مع محطة من المحطات التعليمية والتربوية الجديدة ألا وهي اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف التي نوافيكم بها على الرحب والسعة منا، حيث وسيكون في الحادي عشر من ديسمبر لهذا العام في يوم ليس ككل الأيام، كيف لا وهو يوم المولد النبوي لسيد الخلق محمد صل الله عليه وسلم، الذي أتى وأنار الدنيا وأخرجها من الظلمات إلى النور، وبهذه المناسبة نقدم لكم اذاعة مدرسية عن المولد النبوي عبر موقع الملف.

مقدمة اذاعة مدرسية عن المولد النبوي

من أشكال الإحتفال بهَذا اليوم هُو أنْ يتم تخصِيص إذاعة مدرسيّة عن المولد النبوي الشريف، وفيها يتمّ الحديث عن هذا اليوم وعَن ذاك الرسول الذي يُطلق عليه الصادق الأمين، والذي كان له السّبق والديمُومة لأن يتبوّأ أعلى مراتب الشرف في العالم أجمع، وليس في الأمة الإسلامية فحسب؛ وذلك لأنّه يضيف إلينا الكثير من حيثيات الأمر وجماله بالبعد الكَامل عن كُل أشكال الإرهاصات.

صلوات ربي والسلام على مَن كان سَبب في إنتشار البشريّة من الظلام إلى النور، ومن ظُلم عبادة العِباد لنور عبادة رُب العباد، في هَذا نَجِد أن المَولد النبوي ذو إشراقة مميزة حاملةََ معها لأعتى الوصوف بحق هذا النبي، حيثُ الصدق والأمانة، والإخلاص في الدعوة والعمل، فبعد أن كَان راعي للغَنم أصبح قائِد للأمم، هُو رسول الله محمد “صلّى عليك ربي وسلّم” فَبحقّ السماء لم تَلِد مِنك النساء إثنين، والتاريخ لم يكرر شخصية منك يا حبيبي يا رسول الله، حتى بت أنت أيقُونة العلم والمعروفة والأخلاق والحب، والأمان والسماحة والكرم، كيف لا وأنت رسول خصّك الله من دون البشر، كيف لا وأنت النبي الأطهر الذي قال به العلماء والحُكماء والأدباء والشعراء حديث ما إن تلفظ به أحدٌ وصفت أنت بكامل الأوصاف.

إنْ كان هُناك من قائد فأنت القائد يا رسول الله محمد “صلّ الله عليه وسلم”، وإن كان هناك من يستحق الثّقة والجمال فأنتَ الأيقونة لذلك، لمَوتك رهَبة وهَيبة، وفي حياتك العبرة، ويوم القيامة من يديك الشريفتين نسأل الله أن يرزقنا رشفة ماء لا نَظمأ بعدها أبداََ، أنت الخلاص من الظلم، وأنت من أخرجتنا من ظُلم عبادة الأصنام والأوثان إلى عبارد رب العباد، فالله “عز وجل” هُو أحق من يستحقّ الشكر والثّناء والحب لما يعطينا من عطاء، ولما يرزقنا من ماء وشراب بلا حول منا ولا قُوة؛ لنكون في ذلك عالمين بقدر جمال هذا النبي الذي أرسله الله “عز وجل” والذي يقع على عاتقنا أن نحتفل بمولده وهو المولد النبوي الشريف الذي نقف له بيدِِ حانية وبِعَينِِ دامعة شوقاََ إلى ذاك النبي الأمّي الأطهر محمد بن عبدالله “عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم.

سَرَتْ بشائرٌ بالهادي ومولدهِ

في الشرقِ والغربِ مسرى النورِ في الظُلَمِ

تخطفت مُهَجَ الطاغين من عربٍ

وطَيَّرتْ أَنْفُسَ الباغين من عجمِ

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فقرة ايات قرانية عن الرسول ﷺ

صلوا على الحبيب المصطفى في ذكرى مولده الشريف ﷺ ، وخيرُ ما نبدأُ به يومنا هذا آياتٍ عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الطالب / ……………….

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57)

محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم

محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم

محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم

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فقرة حديث شريف

والآن مع قطوف من بستان النبوة وأحاديث شريفة عن الرسول صل الله عليه وسلم، فليتفضل الطالب على بركة الله مشكوراً.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.

محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم

محمد مزجت بالنور طينته محمد لم يزل نوراً من القدم

محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الأنغام والحكم

كلمة عن المولد النبوي

والآن مع كلمة المدرسة حول ذكرى مولد الحبيب المصطفى ﷺ يلقيها على مسامعنا الأستاذ المربي الفاضل / محمد أحمد الشرعبي فليتفضل مشكوراً .

كي أتحدث عنك أيها الحبيب أحتاج لأفصح لسان لكي أكتب عنك لاتكفي أطراف البنان ولكي أترجم كلماتي أحتاج لأكثر من ثمانين حرفا فوصفك لا يجيده القاصرون ولا يصل لمعناه التائهون فمحبتك معنى راق عظيم يجب أن يتحلى به كل مسلم ومحبتك تستوجب منا معرفة (اسمك .. نسبك .. حياتك.. سيرتك .. أزواجك .. أخلاقك .. صحابتك .. مواقفك العظيمة للسمو بأمتك ….) والاهم من ذلك كله اتباع سنتك وهديك.

فأنت النبي المختار من قبل الارض والسماء وانت صفي الاخيار فنحن المسلمون نفتحر بك ونعطر مجالسنا بذكرك والصلاة عليك ونصفي قلوبنا بحبك وحب من يحبك فأنت مصدر فرحنا وسرورنا .

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محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم

محمد دينه حق ندين به محمد مجملاً حقاً على علم

محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم

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والآن مع هذه الأنشودة وطلاب الصف السابع فليتفضلوا .

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ولد الهدى فالكائنات ضياء

وفم الزمان تبسم وثناء

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قصيدة عن المولد النبوي

والآن مع هذه القصيدة لأستاذنا الشاعر المربي الفاضل الأستاذ / عبدالعزيز الحربي فليتفضل مشكوراً .

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محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم

محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر ستار للتهم

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ونقف الآن على بعض أقوال مفكرين وساسة من الشرق والغرب في مدح رسولنا الكريم  و الطالب / ……………….

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محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم

محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم

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انشودة عن المولد النبوي

والآن أحبتي وِقْفَةٌ أخرى مع الإنشاد ونشيد الهجرة “طلع البدر علينا” وطلاب الصف السابع ، فليتفضلوا .

طلع الـبدر عليـنا *** مـن ثنيـات الوداع

وجب الشكـر عليـنا *** مـا دعــــا لله داع

أيها المبعوث فينا *** جئت بالأمر المطـاع

جئت شرفت المديـنة *** مرحباً يـا خير داع

نبقى الآن وإياكم مع الفقرة الأخيرة من فقرات برنامجنا الإذاعي الذي خصصناه لمناسبة المولد النبوي الشريف، ألا وهي فقرة حكم عن المولد الشريف، ومع الطالب/……

حكمة: طه العدنان خير الانام ولنور وجهه تبسم الأنام، صلى عليك ربي يا خير الورى.

خاتمة اذاعة مدرسية عن المولد النبوي

ولولا صنعة الله لك ما بقيت في نفوسنا يا سيد الرسل

وختاماً أساتذتي الفضلاء وإخواني الطلاب أذكركم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته والإكثار من الصلاة على المصطفى ﷺ لأن الله أمرنا بذلك فقال في كتابه العزيز (( إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ))

ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته