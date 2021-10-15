تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر وكامل جدول مواعيد مسلسل عثمان على قناة الفجر وشبكة قنوات الفجر تابعة لدولة الجزائر وهى من القنوات التى تحظى باكبر نسبة مشاهدة فى الوطن العربي وتتميز القنوات بصورة عالية الجودة hd وهى من افضل واقدم القنوات التى تعرض الافلام العربية والاجنبية بث حى ومباشر اون لاين ومجانا على مدار الساعة مباشرة ويمكنك من خلال موقعنا شوفها اون لاين مشاهدة قناة الفجر الجزائرية والتى تختص بعرض الافلام العربية المصرية والعربية وتعرض احدث واجدد الافلام وتعمل على مدار الساعة دون انقطاع ويمكنك ايضا مشاهدة قناة الفجر الجزائرية الأرضية وهى مختصة لعرض مسلسل قيامة عثمان والافلام الاجنبية الجديدة وافلام الاكشن والافلام الدرامية والافلام الرومانسية وكل ما هو جديد وافلام البوكس اوفيس بث حى مباشر عبر الانترنت وعلى شبكة قنوات الفجر الجديدة وتمتلك ايضا شبكة قنوات الفجر الرياضية لعدم احتكار البطولات العربية وتعرضها على شاشة قنوات الفجر بث مباشر على القناة الفضائية وايضا عبر الانترنت كما يمكنك التواصل معهم عبر الموقع الرسمي وعبر صفحة الفيس بوك

اهداف شبكة قنوات الفجر الجزائرية

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موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4