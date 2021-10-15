تراند اليوم : معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس 2021 .. نتيجة الشهادة السودانية 2021

معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس 2021 بعد الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021 - 2022 والتي يتنظره الكثير من الطلاب واولياء الامور والذي ستذيعه وزارة التربية والتعليم علي الهواء مباشرة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الاخبارية والتي سنعرف ايضا اسماء الناجحين واوائل الطلبة في السودان وسيتم انعقاد مؤتمر صحفي الملف في الخرطوم في مبني الوزارة للاعلان عن اسماء ونتائج الطلاب في السودان وسيتم بدء بث المؤتمر ولحظة انطلاق الكشف عن النتائج والتي يترقبها الشارع السوداني علي احر من الجمر لمعرفة نتائج ابنائهم وذويهم .

موعد اعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021 - 2022 والتي اصدرت النتائج خلال ساعات وتم انعقاد مؤتمر صحفي بمبني وزارة التربية والتعليم في الخرطوم الذي عقد الساعة العاشرة صباحا والذي فتح باب الاستعلام ومعرفة نتائج الشهادات والدرجات ومن الممكن ايضا معرفة نتائج الطلاب عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة او عن طريق ارسال رسالة نصية علي الهاتف من خلال الرقم الاكاديمي الممثل لكل طالب .

معرفة نتيجة الشهادة السودانية بإدخال رقم الجلوس 2021

من المتوقع اعلان نتيجة الشهادة السودانية الشهر الجاري من هنا عبر الرابط

يتم نشر موعد المؤتمر الصحفي للنتيجة قريبا تابع الاخبار

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية بعد المؤتمر مباشرة خلال هذه الصفحة

استخراج النتيجة يكون بواسطة رقم الجلوس