تراند اليوم : تاريخ المولد النبوي 2021

تاريخ المولد النبوي 2021 ، ينتظر كل كائن حي وغير حي على هذه الأرض تاريخ المولد النبوي 2021 ، والذي يعتبر يوم ليس ككل يوم، كيف لا وهو يوم مولد حبيبنا محمد صل الله عليه وسلم، الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، وسنتحدث هنا عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعام 2022 ميلادي وعام 1443 هجري يَختلِف من حيثُ الزمان،

ويَبقى ثابتاََ في المَكان، ففِي كُل عام وحِين يحلّ اليوم المشهُود من شهر ربيع أول وبالأخص في يومه الثاني عشر نجِد أنّ الاحتفالات قَد بدأت بالإنطلاق، كَيف لا وكيف لا يتمّ ذَلِك والإحتفال هذا يخُص بالأساس النبي الذي أوصَل رسالة الإسلام إلى البشرية حاملاََ معه التعب بلا كَلل ولا ملل في مُحاولةِِ جادّة منه لنَشر تفاصِيل الدين الإسلامي الحنيف، كما أمره الله عز وجل، والتاريخ يَحفُوا ويزدهر في هذا،.

ومن أجل هَذا الأمر وذاك كان لابُدّ مِن وقفة جريئة مُتعدّدة الأركان ومَشمُولة الأذهان بخُصوص موعد إجازة المولد النبوي الشريف، حيث يهلّ اليوم الثانى عشر والعُيون تترقب الإعلان عن إجازة تَدُك في مدارس الدولة سواء الحكومية منها، أو الخاصة إلى جانب المُؤسّسات الأخرى، وفي ذلك احترام وتقدير لهذا اليوم الذي يتّضِح أنّه الأكثر جمالََا وحُسنََا على مدارك التاريخ، وحُسنه دوماََ وأبداََ، ولو لم يكن كذلك لما كان كل هذا الاهتمام به.

تاريخ المولد النبوي 2021 ضمن العطل الرسمية 2021 المغرب :-



​​​​​​​