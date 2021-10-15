تراند اليوم : بربروس الحلقة 5 .. مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 5 رابط مسلسل بربروس الحلقة الخامسة

بربروس الحلقة 5 مشاهدة وتحميل الدراما التركية مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 5 بجودات عالية مسلسل بربروس الحلقة 5 يوتيوب مترجم للغة العربية مسلسل بربروس الحلقه ٥ رابط مباشر فل اتش دي مسلسل بربروس الحلقه 5 تحميل مسلسل بربروس الحلقة الخامسة ،ويروي المسلسل قصة الإخوة عروج وخير الدين وإسحاق وإلياس الذين تمكنوا من تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة عثمانية بسبب براعتهم التي جعلتهم أشهر البحارة في تاريخ الدولة العثمانية.

ويأتي النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان المعروف بشخصية أرطغرل في المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" إلى جماهيره في المسلسل الجديد بشخصية القائد خير الدين بربروس.

مواعيد مسلسل الإخوة بربروس على اليرموك، وهي كالتالي:

موعد العرض لمسلسل بربروس

الساعه 6.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

الساعة 7.00 مساءاً بتوقيت دول المغرب العربي

الساعه 8.00 مساءاً بتوقيت مصر

الساعة 9.00 مساءاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق

الساعه 10.00 مساءاً بتوقيت الإمارات

مسلسل بربروس متى يعرض الاعادة

تعرف على مواعيد إعادة عرض مسلسل بربروس barbaros التركي عبر قناة اليرموك من خلال ما يأتي:

يتم بث موعد إعادة مسلسل بربروس : يوم الأحد من كل اسبوع

الساعة 9.00 صباحاً بتوقيت جرينتش.

الساعه 10.00 صباحاً بتوقيت دول المغرب العربي.

الساعة 11.00 صباحاً بتوقيت مصر.

الساعه 12.00 ظهراً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق.

الساعة 1.00 ظهراً بتوقيت الإمارات.

ملخص قصة المسلسل التركي خير الدين بربروس

ستدور أحداث قصة مسلسل بربروس عن حياة بربروس خير الدين باشا، الذي صنع إمبراطورية لا تُنسى للإمبراطورية العثمانية والذي ضمن السيادة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط وكان من أكبر مؤيدي خير الدين بربروس أخيه عروج بربروس الذي تمكن من السيطرة على جميع السواحل، ويتحدث المسلسل عن قصة الجهاد البحري لعروج وخير الدين بربروس في عهد السلطان سليم الأول، ويعتبر خير الدين بربروس هو قبطان باشا وقبطان بحر الإمبراطوية العثمانية.

طاقم العمل مسلسل بربروس Barbarossa

شارك عدد كبير من كبار ابطال نجوم ونجمات الفن التركي في هذا العمل الفني الدرامي ومن أشهر الممثلين فيه:

الفنان أولاش تونا اسبه في دور القبطان خير الدين بربروس.

أنجين ألتان دوزيتان في دور القبطان عروج بربروس.

الفنان يتكين ديكينجلار في دور اسحاق.

جائز توبشو في دور إلياس.

بهاديريني شهيرلي أوغلو.