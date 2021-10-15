تراند اليوم : بربروس الحلقة 5 HD مسلسل بربروس الحلقة 5 HD مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 5 HD مسلسل بربروس الحلقة الخامسة مترجمة

بربروس الحلقة 5 مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 5 مسلسل بربروس الحلقة 5 مسلسل بربروس الحلقه ٥ مسلسل بربروس الحلقه 5 مسلسل بربروس الحلقة الخامسة، يعتبر مسلسل بربروس من المسلسلات التركية الشهيرة في تركيا والوطن العربي، والذي يشاهد حلقات ملايين المشاهدين عبر المنصات التي تعرض مسلسل بربروس أو البربروسيون التركي، وهو من نوع مسلسلات الأكشن التاريخية والتي تتحدث عن الدولة العثمانية في تركيا وبعض سلاطينها، المكون من موسم واحد ومدة الحلقة 120 دقيقة، من إنتاج شركة إي سي فيلم.

مسلسل بربورس الجزء الثاني من إخراج الأخوة تايلان، وإنتاج شركة إي سي فيلم التركية، خلال شهر يناير القادم، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المنتجة عن بدأ تصوير الموسم الثاني من مسلسل بربروس والذي يحتوي على 26 حلقة، ومدة كل حلقة خمسون دقيقة، ويشارك في بطولة الموسم الثاني من مسلسل بربروس إنجين آلتان دوزياتان، أولاش تونا استبه، يتكين ديكينجيلار، جانر توبشو، بهادير يني شهيرلي أوغلو، وهم من أفضل ممثلي الصف الأول في الدراما التركية، ومن المتوقع أن يتم تصوير بعض المشاهد في الموسم الجديد في البلد المغاربي بدولة الجزائر العربية، وقد تم الإعلان عن تتر الموسم الجديد الذي من المقرر أن يكون كل يوم أربعاء على شاشة trt1 التركية، وذلك بعد النجاح الكبير والأرقام القياسية والجوائز التي حققها الموسم الأول من المسلسل.

قصة مسلسل بربروس التركي

يصنف مسلسل بربروس التركي من مسلسلات الأكشن التركية التاريخية، والذي يروي حياة بربروس خير الدين باشا والذي كان له دور كبير في الإمبراطورية العثمانية، وكان من أكبر مؤيدي خير الدين بربروس أخيه عروج بربروس الذي تمكن من السيطرة على جميع السواحل، وقد كتب السيناريو: جنيد أيسان، أوزان أكسونغور، بالتعاون مع الكاتب أوغوز أياز، ويتم ترجمة حلقات مسلسل بربروس التركي على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية والتي يتم عرضها عبر موقع قصة عشق الذي يعرض العديد من حلقات المسلسلات التركية الشهيرة، وستدور أحداث الموسم الجديد حول قصة البطل المجاهد خير الدين بربروس والذي خاض الكثير من الحروب ضد الصليبيين وانتصر فيها، كما ساعده أشقائه الأربعة في جهاده ونضاله ضد الصليبيين.

أين يعرض مسلسل بربروس التركي

يتم عرض حلقات مسلسل بربروس التركي على قناة trt1، على التلفزيون، وقد بدأ صناع المسلسل بالتجهيز لأدوارهم وخاصة من سيجسدون أدوار إلياس وإسحاق اخوان بربروس، وقد بدأ الممثل العالمي انجين التان دورات قتالية إستعداداً لتصوير الموسم الجديد من المسلسل، والذي ينافس مسلسل قيامة أرطغرل التاريخي الشهير، ويكمل الموسم الجديد قصة البحار خير الدين بربروس قبطان بحر الإمبراطورية العثمانية المعروف بقبطان باشا.