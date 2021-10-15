تراند اليوم : سریال عثمان قسمت 66 .. سریال قیام عثمان قسمت 66 HD سریال قیام عثمان قسمت 66 زیر نویس فارسی

سریال عثمان قسمت 66 سریال قیام عثمان قسمت 66 وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

ونعرض لكم جميع حلقات مسلسل قيامة المؤسس عثمان | الموسم الأول ، مسلسل المؤسس عثمان أو كما يعرف قيامة عثمان وباللغة التركية kuruluş osman هو مسلسل درامي تاريخي تركي يعرض السيرة الذاتية لعثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية التي استمرت أكثر من 6 قرون حكم العثمانيين فيها العالم.

المسلسل بطولة الممثل الشهير بوراك اوزجيفيت في دور عثمان الغازي، والممثل راغب سافاش في دور دوندار، والممثلة عائشة جول جوناي في دور زهرة خاتون زوجة دويندار ، أوزجي تورير في دور بالا زوجة عثمان، وأصلهان كارالار في دور بوتشي.

ومن ممثلين مسلسل المؤسس عثمان الذين شاركوا من قبل في مسلسل قيامة ارطغرل كل من الممثل نور الدين سونماز Nurettin Sönmez في دور بامسي، والممثلة وديدام بالشين في دور سلجان، والممثل وجلال آل في دور عبد الرحمن الغازي.

مسلسل المؤسس عثمان من إخراج متين جوناي وتأليف محمد بوزداغ (مؤلف مسلسل قيامة ارطغرل).

عرض مسلسل عثمان على قناة atv كل أربعاء من كل أسبوع.