تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الموسم الثالث

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الموسم الثالث موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث على قناة الفجر قناة الفجر الجزائرية بث مباشر قناة الفجر الجزائرية مباشر واحدث الترددات لقناة الفجر الجزائرية على النايل سات ، حدثت إدارات القنوات بعض العربية والأجنبية تردداتها على قمر النايل سات وعربسات وباقي الأقمار الصناعية، نظرا لكثافة البحث والإقبال علي هذه القنوات ومنها قناة الفجر الجزائرية.

تتنوع قناة الفجر الجزائرية مابين، الدراما والسياسة والدين والرياضة والثقافة ومسلسلات الكرتون، وهي من أكثر المجالات التي تشهد نسبة متابعة عالية على قمر النايل سات .

ومع بجاية العام الجديد أُطلقت عدة قنوات جديدة على القمر الصناعي نايل سات وعربسات، وهوت بيرد، بترددات جديدة لا يشملها جهاز الإستقبال في المنازل، في هذا الملف نرفق احدث الرددات على النايل سات 2022 بعد التحديثات الأخيرة .

نقدم قائمة ترددات قناة الفجر الجزائرية كاملة بأحدث ترددات القنوات على قمر النايل سات، فقط كل ما عليكم فعله هو ضبط جهاز الإرسال لديكم على الترددات الجديدة، وفي حال وجود خلل في الترددات المذكورة يرجي مراسلتنا من أجل إصلاحه وتعديله .

تردد قناة الفجر الجزائرية 2021- 2022

يمكنكم التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية مع طرح الحلقة الأولى من الموسم الثالث والتي عرضت الأربعاء الماضي 6/10/ 2021 على قناة atv التركية، ويزاد البحث عن مواعيد مسلسل عثمان على قناة الفجر كونها تنقل المسلسل يومي الخميس والجمعة. ويتم عرض عثمان مترجم باللغة العربية وذلك يومي الخميس والجمعة من خلال، قنوات الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك وقناة وطن ودعوة الساعة الساعة الثامنة مساء و الإعادة الساعة الواحدة ظهراً.وتنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان الحلقه السابعة، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية