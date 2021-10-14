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تراند اليوم : تردد قناة الفجر للمسلسلات التركية .. موعد مسلسل عثمان على قناة الفجر

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تردد قناة الفجر للمسلسلات التركية و موعد عرض عثمان على قناة الفجر محل اهتمام الالاف حول العام مع عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان ، حيث تعتبر قناة الفجر الجزائرية أهم القنوات الناقلة لأحداث مسلسل المؤسس عثمان مترجمة للعربية .

هنا سوف يكون بين ايدينا مجموعه من القنوات الناقلة لعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان، ويمكنكم الحصول على الترددات من خلال المعروض وفق الجدول التالى

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز
فور شباب
النايل سات 11316 27500
اليرموك
النايل سات 11678 27500
الفجر الجزائرية
النايل سات 10922 27500
الشرق
النايل سات 11137 27500
دعوة
النايل سات 10727 27500
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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