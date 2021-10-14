تراند اليوم : تردد قناة الفجر للمسلسلات التركية .. موعد مسلسل عثمان على قناة الفجر

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تردد قناة الفجر للمسلسلات التركية و موعد عرض عثمان على قناة الفجر محل اهتمام الالاف حول العام مع عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان ، حيث تعتبر قناة الفجر الجزائرية أهم القنوات الناقلة لأحداث مسلسل المؤسس عثمان مترجمة للعربية .
هنا سوف يكون بين ايدينا مجموعه من القنوات الناقلة لعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان، ويمكنكم الحصول على الترددات من خلال المعروض وفق الجدول التالى
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|
فور شباب
|النايل سات
|11316
|27500
|
اليرموك
|النايل سات
|11678
|27500
|
الفجر الجزائرية
|النايل سات
|10922
|27500
|
الشرق
|النايل سات
|11137
|27500
|
دعوة
|النايل سات
|10727
|27500