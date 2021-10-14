تراند اليوم : مسلسل ع الحلوة والمرة الحلقة 37 كاملة HD

مسلسل ع الحلوة والمرة الحلقة 37 مشاهدة وتحميل مسلسل ع الحلوة والمرة الحلقة 37 وأهم ما جاء من أحداث في مسلسل عالحلوة والمرة متمثلة في حياة فرح بدور دانا مارديني اذ أنها تعمل كموظفة في شركة لتنظيم الحفلات، حيث أنها تقوم مديرتها بالعمل بطلب منها تنظيم حفل زفاف حبيبها سابقا الذي قام بتركها قبل خمس سنوات من زفافهما، وقد تم تحول الفرح الي كابوسا.

كما وأنها سوف تتعرف علي من قام بالتسبب لعرقلة زواجها من ريان الذي يقوم بدور (نيكولا معوض)؛ ومنهم والدته شيريهان بدور (سلمي المصري)، وتقوم بالتقائه بالعروسة الجديدة لانا من تقوم بدور (باميلا الكيك).

من قام بالمتابعة للاعلان الترويجي للمسلسل قد لاحظ أن دانا مارديني قد قامت بدور الشخصية التي تميل الي الشرور، فبعد الوقوف معها والاستيضاح عن طبيعة ذلك الدور المختص بها قد أشارت بقولها: نها جسدت شخصية محترفة ومرحة وقوية وانفعالية، فحين تم سؤالها عن هل تتشابه تلك الشخصية في حياتك العادية؟، فردت بقولها، من الممكن كونها كذلك ومن الممكن عدم استطاعة نيقولا الحكم بهذا الخصوص، وقد علق نيقولا، نعم فتتشابه معها بانفعالاتها اذ لا يمكنها السيطرة عليها ، وقد أشارت تشابها مع طريقة استخدامها للفكاهة المرحة حتي وهي في حالتها العصبية.

أهم ما يميز مسلسل عالحلوة والمرة

تميز مسلسل ع الحلوة والمرة بالفكاهة والدراما، اذ أنه من المسلسلات المليئة بالأحاسيس والمشاعر، ووصف بأن به خلطة مميزة تختلف عن أي مسلسلات أخري، فقد ضم نخبة من الفنانين الممثلين من اللبنانيين والسوريين.