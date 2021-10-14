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تراند اليوم : شكاوى 'تحرش الجنسي' في مايكروسوفت

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تضمنت وثائق قضائية، نشرت الأسبوع الجاري، أن موظفات "مايكروسوفت" قدمن 238 شكوى ضد الشركة، اشتكين فيها من التمييز والتحرش الجنسي.

ووفق صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن نساء في وظائف تقنية قدمن 238 شكوى ضد مايكروسوفت ما بين 2010 و2016.

وأضافت أن 108 دعوى بشأن الجنسي و119 بشأن التمييز بين الجنسين و8 بسبب ما وصفنه الصحيفة بالانتقام و 3 دعاوى بشأن التمييز بسبب الحمل''.

وقالت النساء إن مايكروسوفت تعمدت بشكل منهجي حرمانهن من رفع أجورهن أو ترقيتهن.

وأوضحن أن أكبر شركة لبرمجيات الحاسوب فيها "نادي رجالي استثنائي" مليء بالتحرش الجنسي.

كما أوضحت المشتكيات أن إدارة الموارد البشرية "فشلت في التحقيق في الشكاوى بشكل صحيح''.

وتنفي مايكروسوفت هذه الادعاءات، وتقول إنها تنفق 55 مليون دولار سنوياً على "برامج الإدماج"، وأضافت أنها شرعت في إنجاز عملية تحقيق داخلية قوية لمعالجة مخاوف الموظفين.

وقال المتحدث باسم الشركة "نريد من جميع موظفينا أن يبلغونا شكاويهم وأن يتأكدوا من أننا سنعالج مشاكلهم بشكل جدي واحترافي''، وفق تعبيره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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