تراند اليوم : خليجي يضرب زوجته بفأس ثم يلقيها من النافذة

تنظر محكمة الاستئناف في البحرين قضية مواطن متهم بمحاولة قتله زوجته (عربية الجنسية) بفأس ودفعها من نافذة مسكنهما بالطابق الثالث، وإلقاء مادة حارقة عليها، وتم تأجيل الدعوى لجلسة 26 مارس/آذار.

وفي التفاصيل، وفق موقع “الأيام” المحلي، فإن هناك خلافات زوجية بين المتهم وزوجته ومنازعات قضائية.

ووفق المصدر رغب المتهم بدفع زوجته للتنازل عن القضايا، فتوجه إلى غرفتها حيث كانت جالسة أرضًا وأغلق الباب خلفه وأخرج “فأسا” من خلف ظهره، فيما حمل بيده الأخرى “منجلًا”، ثم وجه لها 3 ضربات على رأسها، وجلس فوقها مقيدًا يديها وضربها ضربة قوية بالفأس على رأسها أفقدتها الوعي.

وبينت الزوجة بالتحقيقات أنها فوجئت بدخول زوجها وإغلاقه الباب خلفه ووجه لها سؤالًا عما إذا كانت ترغب في السفر إلى بلدها أم لا فطلبت منه التفاهم في الأمر، لكنه قام بالاعتداء عليها حتى فقدت الوعي، وعندما استفاقت وجدته جالسًا أمامها وطلب منها أن تنطق الشهادتين؛ لأنه سوف يقتلها ويقطع رأسها، وسألها عما إذا كانت ترغب أن تدفن في بلدها أم في البحرين، إلا أنها استطاعت النهوض وبمجرد أن أعطته ظهرها قام بضربها بالفأس على ظهرها ودفعها من نافذة المسكن، فسقطت على حافة شرفة الطابق الأول فقام المتهم بإلقاء مادة حارقة عليها فسقطت أرضًا.

فيما قال المتهم إن خلافات زوجية ومنازعات قضائية بينه وبين زوجته، وإنها دائمًا ما تستفزه وتقلل من شأنه، وقال إنه مطلوب وصادر عليه أمر قبض وحجز على سيارته، وفي يوم الواقعة ذهب للتفاهم معها إلا أنها رفضت التفاهم وقامت بإهانته فتركها، ونزل ثم عاد لها بعد أن أحضر فأسًا ومنجلًا خاصًا بحديقة مسكنه، وتوجه إليها مرة أخرى وأبلغها بأنه يستطيع قتلها إلا أنه لا يرغب في ذلك.

ونفى دفعها من النافذة وقال إنها طلبت منه وضعها بسرير الغرفة، وعندما توجه لتشغيل المروحة حاولت إلقاء نفسها من النافذة فحاول إنقاذها وإمساكها إلا أنه أصابها بالمنجل الذي كان في يده فجرحها في ظهرها، وسقطت على سقف حمام الطابق الأول وبعده سقطت أرضًا.

وأدانت المحكمة المتهم بمحاولة الشروع في قتل المجني عليها، وقد أختفى أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو التدخل العلاجي، فقضت بسجنه 7 سنوات وأمرت بمصادرة الفأس.