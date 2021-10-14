تراند اليوم : نتائج الدورة الاستدراكية 2021 .. نتائج المراسلة 2021 الاستدراكية

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتائج الدورة الاستدراكية 2021 "نتائج المراسلة" ستكون بتاريخ 15/10/2021 للمعلمين الراسبين بالمراسلة، ويمكن لجميع المعلمين الراغبين بمعرفة نتائج الدورة الاستدراكية 2021 الوصول إليها عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد قسم الفرض الالكتروني .

نشير أن إمتحان المستوى هو مجموعة من الإختبارات يجتازها جميع المسجلين من الطلاب والطالبات في الديوان الوطني للتعليم والتكوين الأساسي عن بعد (المراسلة) وهو الإمتحان الذي يحدد مصير المترشح الجزائري سواء أكان ذكر أم أنثى للإنتقال إلى مستوى أعلى أو الرسوب.

وتشتمل نتائج الدورة الاستدراكية 2021 على عدة فصول وهي “السنة الثالثة ثانوي جميع الشعب، والسنة الثانية ثانوي، والسنة الاولى ثانوي، والسنة الرابعة متوسط، والسنة الثالثة متوسط، والسنة الثانية متوسط، والسنة الاولى متوسط”.

واما عن المناطق التي كانت ضمن نتائج الدورة الاستدراكية 2021 واستهدافها “الجزائر، ومنطقة ادرار، ومنطقة الاغواط ، ومنطقة تلمسان، ومنطقة تيزي وزو، ومنطقة سكيكدة، ومنطقة المدية،ومنطقة مستغانم، ومنطقة بجاية، ومنطقة تيارت، ومنطقة قسنطينة، ومنطقة وهران، ومنطقة بشار، ومنطقة الشلف، ومنطقة سعيدة، ومنطقة الجلفة، ومنطقة المدية، ومنطقة سطيف، ومنطقة تبسة، ومنطقة ورقلة”.

وكما هو معلوم قد منح الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد فرصة أخرى للمتعلمين إعادة الفرض الالكتروني لراسبين في الدورة العادية، وهذا من أجل اعطائهم فرصة أخرى لتحقيق النجاح.

ومن جهة أخرى قد أعلن الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد ONEFD، عن موعد انطلاق تسجيلات الدراسة بالمراسلة للمتعلمين الجدد و القدامي، والرزنامة تسجيلات الدراسة بالمراسلة المتعلمين ستكون كالتالي:

يمكنك الإطلاع على نتائج الدورة الإستدراكية لامتحانات المتمدرسين بالمراسلة ONFED، وذلك بإتباع الخطوات التالية البسيطة وستكون كالتالي:

المتعلمين الجدد: من 15 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2021.

المتعلمين السابقين: بداية من 26 سبتمبر.

الدخول إلى الأرضية الخاصة بإعلان نتائج.

كتابة رقم التسجيل. كتابة تاريخ الميلاد. كتابة رمز التأكيد. ثم قم بالضغط على استعراض.

يمكنك الولوج إلى المنصة الديوان الوطني للتعليم عن بعد من أجل الإطلاع على نتائج الدورة الإستدراكية لامتحانات المتمدرسين بالمراسلة من خلال الرابط التالي:

http://www.onefd.edu.dz/