تراند اليوم : رابط فحص 100 دولار شهر 10

رابط فحص 100 دولار شهر 10 مع بدء الامم المتحدة اليوم الاربعاء بإرسال رسائل موعد وتاريخ ارسال الكود الخاص بصرف 100 دولار شهر 10 بتمويل من دولة قطر لحوالي 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة. وتدور عمليات بحث مكثفة عن رابط فحص 100 دولار شهر 10 لمعرفة موعد الصرف للمستفيدين وحقيقة وجود أسماء جديدة تشملها المنحة القطرية.

وتصرف المنحة القطرية 100 دولار للشهر الثاني على التوالي بواسطة الأمم المتحدة بعدما كان الاحتلال قد منع دخولها لمدة أربع أشهر بعد العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي.

رابط فحص 100 دولار شهر 10 لم يعد موجود نتيجة اقتصار الامم المتحدة على ارسال رسال إلى المستفيدين على هواتفهم.