تراند اليوم : رابط تسجيل عمال اسرائيل .. فحص تصاريح عمل 2021

يمكنكم حصرياً الوصول إلى رابط تسجيل عمال اسرائيل لإدخال أسمائكم ضمن الأسماء المقدمة لوزارة الشؤون المدنية بعدما نشرت الغرف التجارية في قطاع غزة رابط تسجيل عمال اسرائيل على صفحاتها على فيسبوك وتناقلته العديد من المواقع الالكترونية.

وقالت، بناءً على تعليمات صادرة عن وزارة الشؤون المدنية بتخصيص 700 تصريح للغرفة التجارية في محافظة غزة لدخول الخط الأخضر والمحافظات الشمالية، تعلن الغرفة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني وفق المعايير التالية:

رابط تسجيل عمال اسرائيل الجديدة اضغط هنا

أن لا يقل عمر المتقدم عن 26 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. متزوج. ألا يكون موظفًا. عدم السماح للمرأة بالتسجيل. أن يكون من محافظة غزة فقط. أن يتلقى لقاح فيروس كورونا.

كما تتيح وزارة الشؤون المدنية رابط فحص تصاريح تجار غزة 2021 والتي تشمل 7 ألاف تاجر فلسطيني منهم 500 من حملة بطاقات bmc. وزادت عمليات فحص تصاريح التجارة غزة مع إعلان الجانب الإسرائيلي فتح معبر إيرز بشكل طبيعي أمام حركة التجار بعد منع دام لأكثر من 18 شهراً بسبب جائحة كورونا.

فحص تصاريح تجار غزة 2021

وفتح باب فحص تصاريح تجار غزة 2021 عقب إعلان الطرف الاسرائيلي الموافقة على خروج 500 كبار التجار و1000 تاجر عادي ليضاف إليهم 1800 أخرين، وبعدما فتح الكوتة كاملة لتجار غزة البالغة 7 ألاف تصريحاً.

فحص تصاريح التجارة غزة

ويمكن فحص تصاريح التجارة لقطاع غزة من خلال موقع الشؤون المدنية من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية.

للشكاوى يرجى التواصل من خلال صفحة الشكاوى , رقم الهاتف 082883307 او الجوال 0598103034

للاستفسار التواصل مع العلاقات العامة من خلال صفحة اتصل بنا , رقم الهاتف 082829652 او الجوال 0598610107