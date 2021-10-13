تراند اليوم : مسلسل الا انا بدون ضمان الحلقة الاخيرة .. الا انا بدون ضمان الحلقه الاخيره

مسلسل الا انا بدون ضمان الحلقة الاخيرة مشاهدة الا انا بدون ضمان الحلقة الاخيرة بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، في الثامنة مساء على قناة dmc، حيث طرح صناع العمل البوستر والبرومو الرسمي للحكاية التي تدور في 10 حلقات وتتناول دور الاب في فترة خطوبة ابنته ومرحلة الزاوج.

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

تصدر مسلسل إلا أنا حكاية بدون ضمان محركات البحث على جوجل منذ انطلاق اولى حلقاتها، حيث جذبت انظار ملايين المشاهدين نظرًا لتناولها قضية اجتماعية هامة حيث يحرص العديد من عشاق المسلسل على متابعة احداثه يوميًا حتي يتمكنوا من معرفة مصير الفتاتين اللاتي تجسدهما هاجر أحمد وهنادي مهنا.

مسلسل إلا أنا، دراما مستوحاة من قصص حقيقة في المجتمع، كل قصة تقدم في 10 حلقات، وعرض منه العديد من الحكايات وعرض منه قصتين قصة حكاية بيت العز وحكاية بالورقة والقلم، تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وقضايا.