تراند اليوم : مسلسل عثمان الحلقة 66 .. قيامة عثمان الحلقة 66 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook يوتيوب HD

نقلت قناة ATV التركية وتطبيق نور بلاي مساء الاربعاء قيامة عثمان الحلقة 66 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook أيضاً تداول ناشطوه الحلقة الجديدة من عثمان الجزء الثالث الحلقة 66 مترجمة عربي شاشة كاملة، فيما شهدت الأحداث تطورات دراماتيكية عقب هجوم كبير شنه نيكولا على قبيلة تورغوت ألب في وقت سارع عثمان للانتقام للأسرى الذين قطع سكيوس أصابعهم بهدف شل قدرتهم على حمل السيوف والرماح من جديد.

قيامة عثمان الحلقة 66 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook

تدور أحداث المسلسل التركي المؤسس قيامة عثمان حول الظروف الصعبة التي كانت موجودة قبل تأسيس الدولة العثمانية، حيث كانت أنذاك مليئة بالفقر والصراعات المستمرة، ومن بعدها تتحول بقيادة الابن الأصغر أرطغرل إلى دولة كبيرة وغنية وقوية تهابها جميع الدول، ويقوم عثمان بتأسيس جيش قوي يواجه أكبر الجيوش كالمغول والفرس والصليبيين والروم .

ويعتبر المسلسل درامياً وتاريخياً بدأ عرضه في 20 نوفمبر الماضي للعام 2019، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطل المسلسل هو الممثل التركي بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، والممثل راغب سافاش، والممثل نور الدين سونمز، وغيرهم، ويتم عرض المسلسل على قناة ATV التركية بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت تركيا، وهو تتمة للمسلسل التاريخي قيامة أرطغرل التي إنتهى عرضها في التاسع والعشرين من مايو العام الماضي 2019.

وحسب موقع The Ranking فإن المسلسل التركي المؤسس عثمان حظي بأعلى نسبة مشاهدة في تركيا بين العامين 2019 و 2020، وقد إحتل المسلسل المرتبة الثانية في القائمة للعام الثاني على التوالي حيث تمت مشاهدته خلال عام 2020 أكثر من 600 مليون مشاهدة وأكثر من 533 مليون مرة في العام الماضي 2019.

ترددات القنوات التي تعرض مسلسل المؤسس عثمان

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثاني على قناة atv التركية في يوم الأربعاء، وقناة فور شباب، والفجر الجزائرية، واليرموك، والشرق، والفجر، وقطر، ودعوة، وسنعرض تردد بعض القنوات المذاعة للمسلسل.

تقدم قناة اليرموك موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثاني يوم الخميس في الثامنة مساء، والإعادة يوم الجمعة في الثانية بعد الظهر، وقناة الفجر الجزائرية تعرض المسلسل في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الجزائر في يوم الخميس.

1_ تردد قناة atv التركية

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

2_ تردد قناة اليرموك

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

3_ تردد قناة فور شباب

التردد: 11316.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

4_ تردد قناة دعوة

التردد: 10727.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

5_ تردد قناة الوطن

التردد: 11012.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

6_ تردد قناة قطر

التردد: 10834.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 22000.

تصحيح الخطأ: 4/3.