تراند اليوم : نور بلاي المؤسس عثمان الجزء الثالث الحلقة 2 .. موقع نور بلاي المؤسس عثمان الحلقة 66 مترجمة للعربية

نور بلاي المؤسس عثمان الحلقة 2 الموسم الثالث موقع نور بلاي المؤسس عثمان الحلقة 66 الجزء الثالث الحلقة 2، وفي الأحداث تنشب معركة كبيرة بين الصليبين وعثمان ويأسر خلالها الكاي حاكم فرنجي.

المسلسل التاريخي القوي الذي استطاع أن يحصد شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم كما أنه مسلسل تاريخي ممتع حيث تدور قصته حول تأسيس الدولة التي كانت آخر خلافة.

وأعلن «محمد بوزداغ» منتج ومؤلف المسلسل قيامة عثمان، أنه من المخطط أن يستمر المسلسل إلى 7 أجزاء متتالية، على عكس مسلسل «قيامة أرطغرل» الذى استمر إلى5 اجزاء فقط، مما يعنى أنه لازال أمامنا الكثير مع مسلسل قيامة عثمان والاستمتاع مع هذا العمل التاريخي.

وتصدرت قيامة عثمان الموسم الثالث ١ محركات البحث مؤخرُا، ومن المتوقع عرض هذه الحلقة التي تُعد أول حلقات الموسم الثاني من مسلسل قيامة عثمان في شهر سبتمبر المقبل كما أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل، وذلك وسط ترقب من قبل

ويعتبر المسلسل درامياً وتاريخياً بدأ عرضه في 20 نوفمبر الماضي للعام 2019، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطل المسلسل هو الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، والممثل راغب سافاش، والممثل نور الدين سونمز، وغيرهم، ويتم عرض المسلسل على قناة ATV بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءاً .

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

عثمان الجزء 3 الحلقة 1 أحداث المسلسل تتحدث على قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة من قبل عثمان وهو أصغر أبناء أرطغرل، فيخلف أباه بعد وفاته، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية من جديد والتحديات التي تواجه الدولة، وجسدت الممثلة التركية أوزغي تورير شخصية بطلة مسلسل قيامة عثمان وهي زوجة السلطان عثمان، ويجسد الممثل تورغوت الب والذي يقوم بالعديد من المهام في عهد عثمان ولد السيد أرطغرل.

عثمان الجزء 3 الحلقة 2

أنتجت هذا المسلسل مؤسسة بوزداغ التركية ويعتبر الممثل بوراك هو بطل هذا المسلسل، وقصة هذا العمل أنه من الأعمال التي تحاكي نشأة الدولة العثمانية والبعد التاريخي الكامل لهذه الدولة، وانتقالها من البدايات إلى التقدم، والعقبات التي واجهتها وخصومها وأعدائها فقي إطار تشويقي كبير.