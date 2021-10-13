الاكثر متابعة اليوم - اغراء هيفا وهبي بروب الاستحمام – صورة

سافرت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي إلى الامارات العربية وتتنقل بين بلد وآخر منذ تفجير مرفأ بيروت التجاري في الرابع من آب – اغسطس وبعدما تدمر بيتها، ويبدو أنها باتت تخاف من بيروت بما أنها كادت تخسر حياتها لو كانت في ذلك اليوم في منزلها.

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نشرت صورة لها بروب الاستحمام وعلى شرفة غرفتها في احدى الفنادق المهمة في دبي، وهذه الصورة ليست غريبة على هيفا التي عرفت منذ بدايتها بالاثارة والاغراء وعرض الجسد.

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نالت صورتها الكثير من التعليقات، خصوصًا أنها تنشر يوميًا عددًا من الصور الجديدة لها بإطلالات مختلفة ربما لتغيظ أحدهم غير آبهة للأوضاع الصعبة التي يمر بخا بلدها لبنان.

تستعد هيفا لحفلها الغنائي في دبي والذي سيجمعها مع النجم اللبناني وائل_كفوري في 19 نوفمبر – تشرين الاول في فندق المريديان – دبي.

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وائل نشر بوستر الحفل الغنائي على صفحاته بينما هيفا تجاهلت الأمر حتى كتابة هذا المقال.