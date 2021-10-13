تراند اليوم : فيديو عم محمد و رحمة .. فيديو عم محمد تونس بدون حذف

فيديو عم محمد و رحمة كامل بدون حذف، وأظهر فيديو العم محمد في تونس، المذكور مع الفتاة رحمة البالغة من العمر 13 عاماً، وهما يمارسان الجنس داخل إحدى الشقق، ليتم كشف العم محمد من قبل أصدقاء رحمة، وتسليمهم للجهات المختصة.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بمقطع فيديو عم محمد الاباحي، والذي أظهر عم محمد في أوضاع جنسية مخلة بالادب مع فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً ، ففي أولى مقاطع الفيديو الخاصة بالمذكور عن محمد ظهر وهو في الشقة وهو عاري يمارس الجنس مع الفتاة ويدخل عليهم صديق الفتاة، ويفضح الامر.

فيديو عم محمد مشاهدة وتحميل فيديو عم محمد بدون حذف وبدأت القصة عند نشر عم محمد مقطع فيديو يظهره وهو يقوم باعمال جنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في تونس.

وتصدر "فيديو هم محمد" المخل التريند في تونس، ومواقع التواصل الإجتماعي في تونس منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في تونس، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.