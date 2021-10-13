تراند اليوم : نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2020

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الخارجي 2020 السادس اعدادي الاحيائي التطبيقي الادبي التمهيدي جميع المحافظات.

نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2020 بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك , نتائج تمهيدي سادس علمي 2020.

الروابط الرسمية لنتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الاول :-

موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي 2020 من خلال ( الرابط التالي ) .

يذكر أن 450 ألف طالب وطالبت خاضوا امتحانات الصف السادس الاعدادي التطبيقي والاحيائي والادبي للعام 2020 في جميع المحافظات العراقية خلال 27 يونيو وحتى 15 يوليو من العام 2020 .