تراند اليوم : نتائج مفاضلة الموازي 2020 .. نتائج مفاضلة العلمي 2020

نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2020 تحميل وتنزيل نتائج مفاضلة الموازي 2020 رابط مباشر نتائج الموازي عبر موقع وزارة التربية السورية نتائج مفاضلة الموازي 2020 وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم "نتائج مفاضلة الموازي " نتائج مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2020-2021.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن الاطلاع على النتائج الاسمية والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الكليات والمعاهد من خلال موقعها الإلكتروني:

http://www.mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5632&nid=6345

وكانت الوزارة أعلنت مفاضلة التعليم الموازي في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي وحددت مدة التقدم لها خلال الفترة ما بين 27-10 و15-11-2020.