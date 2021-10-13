تراند اليوم : نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2020 الدور الاول .. نتائج الخارجي السادس اعدادي 2020

نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2020 مشاهدة وتحميل نتائج السادس الاعدادي الخارجي 2020 الدور الاول نتائج الخارجي السادس اعدادي 2020 وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج السادس اعدادي 2020 الدور الثاني علمي وادبي .

وأكدت الوزارة أن نتائج امتحانات السادس الاعدادي بفرعيه العلمي والادبي باتت متاحة بعد انتهاء الامتحانات لجميع الطلاب والطالبات في العراق .

بدوره اعتمد وزير التربية قصي السهيل خلال زياراته لمراكز الفحص لنتائج السادس اعداي ، ان تكون الدرجة 43 فما فوق تعتبر درجة نجاح .

وأوضح وزير التربية العراقية قصي السهيل ان “هناك نتائج جيدة وتبشر بالخير بشكل اولي في تصحيح دفاتر مادتي التربية الاسلامية واللغة العربية لطلبة الصف السادس الاعدادي”.

واضاف السهيل ان “امتحانات السادس اعدادي تسير بشكل طبيعي ولا توجد اي خروقات في المراكز الامتحانية”.

الروابط الرسمية لنتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الاول :-

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يذكر أن 450 ألف طالب وطالبت خاضوا امتحانات الصف السادس الاعدادي التطبيقي والاحيائي والادبي للعام 2020 في جميع المحافظات العراقية خلال 27 يونيو وحتى 15 يوليو من العام 2020 .