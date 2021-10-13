تراند اليوم : فيديو في الكويت لشاب وفتاة يمارسان العلاقة الحميمة فوق سطح عمارة سكنية يثير الغضب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو في الكويت لشاب وفتاة يمارسان العلاقة الحميمة فوق سطح عمارة سكنية ، والذي أظهر الشاب والفتاة في أوضاع جنسية مخلة في الكويت.

فيديو شاب وفتاة في الكويت مشاهدة وتحميل فيديو شاب وفتاة في الكويت بدون حذف وبدأت القصة عند فيديو يظهرهم وهم يقومون باعمال جنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في الكويت.

وتصدر "شاب وفتاة في الكويت" المخل التريند في الكويت، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.