تراند اليوم : زهرة الثالوث الحلقة 47 مترجمة بالعربية .. مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 47 facebook

مسلسل زهرة الثالوث 47 مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 47 مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 47 مترجمة مسلسل زهرة الثالوث الحلقة 47 كاملة مترجمة مسلسل زهرة الثالوث 47 ، وفي الأحداث يكون ( ميران ) شاب جميل لكنه تربى بداخله انتقام منذ 27 عام، لا يعرف كيف يحب ولا كيف يكون سعيداً، فقط كل ما يريده هو الانتقام، أما ( ريان ) هي أميرة جميلة تؤمن بالمعجزات، والنهايات السعيدة والحب مثل القصص والروايات .

يتقابل كل من ميران وريان ويخلق حب كبير في قلبهما رغم العداوة الكبيرة بينهما، لكن عندما يراها ميران تطير الفراشات في قلبه من كثرة الحماس، لكنه يخاف لأول مرة في حياته ، لأول مرة سيقع في الحب، وأول مرة سيصبح لديه قلبا لينا بعد القسوة، فهي قصة حب مستحيلة ولدت من الانتقام .

يُعرض مسلسل زهرة الثالوث Hercai مساء كل يوم جمعة من كل أسبوع على قناة atv التركية، ويمكنكم مشاهدة حلقات المسلسل كاملة ومترجمة على مواقع التواصل الإجتماعي وموقع اليوتيوب.