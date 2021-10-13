تراند اليوم : فيديو المطوع ..+18 فيديو المطوع "الشيخ السافل" كامل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بمقطع فيديو المطوع والذي يقبل فيه زوجته، والذي أظهر فيديو المطوع الشيخ السافل كما أطلق عليه نشطاء فيسبوك وهو يقبل زوجته أمام الكاميرا ليقوم فيما بعد بنشره، مما أثار ضجة كبيرة في الشارع السعودي.

فيديو المطوع مشاهدة وتحميل فيديو المطوع بدون حذف وبدأت القصة عند نشر المطوح فيديو وهو يقبل زوجته مما أثار غضباً واسعا.

وتصدر " فيديو المطوع" المخل التريند في السعودية، ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.