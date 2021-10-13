تراند اليوم : نتائج مفاضلة الموازي 2020

نتائج مفاضلة الموازيأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم "نتائج مفاضلة الموازي " نتائج مفاضلة التعليم الموازي للفرع العلمي عدا الاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2020-2021.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن الاطلاع على النتائج الاسمية والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الكليات والمعاهد من خلال موقعها الإلكتروني:

http://www.mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5632&nid=6345

وكانت الوزارة أعلنت مفاضلة التعليم الموازي في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي وحددت مدة التقدم لها خلال الفترة ما بين 27-10 و15-11-2020.