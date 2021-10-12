تراند اليوم : مباراة قطر مباشر .. مباراة قطر اليوم ضد ايرلاندا بث مباشر مشاهدة بث مباشرة مباراة قطر ايرلندا HD

بث مباشر مباراة قطر وإيرلندا مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه قطر ضد إيرلندا ireland vs qatar اليوم الثلاثاء في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، بهدف تقديم اداء افضل بعد مباراه البرتغال سوف يلتقي اليوم الموافق 12 اكتوبر المنتخب القطري بنظيره منتخب إيرلندا وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، ومن المقرر اليوم ان تلعب مباراه قطر و إيرلندا علي ارضيه ملعب أفيفا ملعب منتخب إيرلندا والذي سوف يستقبل عليه المنتخب القطري في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل منتخب تحقيق نتيجه جيده ، وسوف تبدا اليوم مباراه قطر و إيرلندا في تمام الساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة قطر وإيرلندا

منتخب قطر هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، المنتخب القطري قادم من خسره كبيره في اخر مباراه لعبها قبل مواجهه اليوم والتي كانت يوم السبت الماضي والتقي المنتخب القطري في هذه المباراه مع منتخب البرتغال وخسر منتخب قطر هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ لمنتخب قطر ، منتخب قطر اليوم سوف يبحث عن تعوض الخساره في مباراته الاخيره وتقديم اداء جيد امام منتخب ايرلندا وكان منتخب قطر قد تعادل في مواجهه الذهاب مع منتخب ايرلندا بنتيجه هدف مقابل هدف.

موعد مباراة قطر وإيرلندا

بينما منتخب ايرلندا فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب ايرلندا في المجموعه الاولي من التصفيات حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعه برصيد خمس نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب في ثلا مباريات في التصفيات المؤهله لكاس العالم ، منتخب ايرلندا كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في التصفيات وذلك علي حساب منتخب اذربيجان بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.