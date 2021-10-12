تراند اليوم : مشاهدة مباراة البرتغال .. البرتغال بث مباشر ضد لوكسمبرج مشاهدة بث مباشر مباراة البرتغال ولوكسمبرج يلا شوت

مشاهدة مباراة البرتغال يلا شوت مباراة البرتغال اليوم الاربعاء مباشرة بدون تقطيع بث مباشر مباراة البرتغال ولوكسمبرج ،ونتابع التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم مع بث مباشر مباراة البرتغال ولوكسمبرج يلا شوت وقناة beIN Premium 2HD الناقلة للمباراة مباراة مباراة البرتغال ولوكسمبرج بث مباشر بدون تقطيع مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه البرتغال ضد لوكسمبرج portugal vs luxembourg اليوم الثلاثاء في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، من اجل الرجوع الي صدرا المجموعه من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب البرتغال علي ارضيه ملعبه نظيره منتخب لوكسمبرج مساء اليوم الموافق 12 اكتوبر وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب مواجهه البرتغال و لوكسمبرج الليله علي ارضيه ملعب ألغارفي معقل المنتخب البرتغالي والذي سوف يستقبل عليه مواجهه اليوم ذولك في اطار مواجهه الاياب مع منتخب لوكسمبرج في التصفيات وذلك في تمام الساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يبحث من خلاله منتخب البرتغال تحقيق الانتصار.

مباراة البرتغال ولوكسمبرج

منتخب البرتغال هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب البرتغالي حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الاولي من التصفيات وذلك برصيد 13 نقطه جمعهم المنتخب البرتغالي بعد ان خاض خمس مباريات الي الان في مشوراه في التصفيات المؤهله لكاس العالم ومن خلال هذه المباريات كان المنتخب البرتغالي قد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مباراه واحده ، واخر مباراه لعبها منتخب البرتغال قبل مواجهه اليوم كانت مع منتخب قطر يوم السبت الماضي وقد حقق المنتخب البرتغالي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.

موعد مباراة البرتغال ولوكسمبرج

فيما منتخب لوكسمبرج فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من التصفيات المؤهله لكاس العالم 2020 لقاره اوروبا ، منتخب لوكسمبرج قبل مباراته مع البرتغال كان قد خاض هو الاخر خمس مباريات الي الان من جميع مبارياته في التصفيات المؤهله لكاس العالم وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه الاولي برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في مبارتان وخسر المنتخب في ثلاث مباريات قبل مواجهه نظيره البرتغالي ، واخر مباراه لعبها منتخب لوكسمبرج في التصفيات كانت مع منتخب صربيا يوم السبت الماضي وقد خسر منتخب لوكسمبرج هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ.