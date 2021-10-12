تراند اليوم : نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021

تدور عمليات مكثفة في سوريا وخارجها عن مفاضلة العلمي 2021 مع إعلان موقع القبول الجامعي نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 برقم الاكتتاب والاسم الثلاثي، ويمكن حصرياً لطلاب الثانوية العامة البكالوريا الدخول إلى موقع القبول الجامعي للحصول على نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 .

وننشر لكم اليوم نتائج الرسمية لمفاضلة العملي للعام 2021 - 2022 في سوريا لجميع الطلاب والطالبات الراغبين بالاطلاع على نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج المفاضلة المباشر للفرع الأدبي (عام-موازي-محافظات شرقية) والعلمي للعام الدراسي 2021 - 2022.

بعد أن نشرت جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي (عام وموازي) للعام الدراسي 2021 - 2022، واستعراض الرغبات للفرع الأدبي والعلمي.

من خلال جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي والعلمي للرغبات التي لها مسابقات للعام الدراسي 2021 - 2022.

يمكنكم الحصول على نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 عبر موقع القبول الحامعي من هنا متمنين لكم حظاً موفقاً.