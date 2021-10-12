تراند اليوم : بث مباشر مباراة المغرب وغينيا .. مشاهدة مباراة المغرب وغينيا بث مباشر مقابلة المغرب اليوم الاربعاء المغرب غينيا يلا شوت غينيا ضد المغرب

مباراة المغرب وغينيا بث مباشر ملعب مجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله مشاهدة مباراة المغرب وغينيا بث مباشر في الجولة الثانية التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم بث مباشرة مباراة المغرب وغينيا مباشر بدون تقطيع.

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه المغرب ضد غينيا guinea vs morocco اليوم الثلاثاء في تصفيات افريقيا مؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، حيث من المقرر اليوم ان يحل المنتخب المغربي ضيفا ثقيلا علي منتخب غينيا اليوم الموافق 11 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب مباراه المغرب و غينيا اليوم علي ارضيه ملعب مجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله والذي سوف يستقبل عليه مواجهه اليوم في مواجهه الذهاب بين المنتخيبن ، وسوف تبدا اليوم الاثنين مباراه المغرب و غينيا في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه ، وسوف يبحث اليوم كل منتخب تحقيق نتيجه جيده وحصد الثلاث نقاط من اجل تعزيز مركزه في المجموعه.

مباراة المغرب وغينيا

منتخب المغرب هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب المغربي قادم من انتصار في مباراته الاخيره في التصفيات والتقي منتخب المغرب في هذه المباراه مع منتخب غينيا بيساو يوم السبت الماضي وقد حقق المنتخب المغربي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بثلاث اهداف مقابل لاشئ ، واليوم منتخب المغرب خارج ملعبه وسوف يريد العوده الي المغرب بنتيجه جيده وعدم الخساره من اجل تعزيز مركزه في المجموعه ، وحاليا المنتخب المغربي هو متصدر جدول ترتيب المجموعه التاسعه وذلك برصيد 9 نقاط جمعهم المنتخب المغربي بعد ان حقق الانتصار في اول ثلاث مباريات له في المجموعه.

موعد مباراة المغرب وغينيا

بينما علي الجانب الاخر منتخب غينيا فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن منافسات الجوله الثانيه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، منتخب غينيا قبل مباراته مع المغرب اليوم حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه التاسعه برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان لعب منتخب غينيا ثلاث مباريات هو الاخر في التصفيات ، وكان منتخب غينيا قد لعب مباراته الاخيره ضمن مشوراه في التصفيات يوم السبت الماضي وكان منتخب غينيا قد التقي في هذه المباراه مع منتخب السودان وذلك ضمن مباريات الجوله الاولي من التصفيات المؤهله لكاس العالم وقد تعادل منتخب غينيا في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، وسوف يبحث اليوم منتخب غينيا هو الاخر عن تحقيق نتيجه جيده علي ارضه وتحقيق الانتصار الاول له في التصفيات وتعزيز مركزه في مجموعته في التصفيات المؤهله لكاس العالم.