تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

موعد عرض عثمان على قناة الفجر نقدمه لكم مع بدء عرض الموسم الثالث من قيامة عثمان ابن ارطغرل قائد قبيلة الكاي وأمير قبائل سوغوت ومنشئ الدولة العثمانية، ويعتبر موعد عرض مسلسل عثمان على قناة الفجر محل اهتمام ألاف المسلمين والعرب والاجانب من عشاق المسلسل التركي الذي اجتاح أكثر من 192 دولة حول العالم ويأتي استكمالاً لموسمين من قيامة عثمان وأربع أجزاء من قيامة والد الغازي عثمان ارطغرل، ويسرنا أن نقدم لكم موعد عرض قيامة عثمان على قناة الفجر مع موعد عرض المسلسل على جميع القنوات الأخرى مع الترددات الخاصة بها.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

قيامة عثمان الموسم الثالث منذ انطلاقته حقق مشاهدات كبيرة على مستوي العالم وخاصة العالم العربي، وهو يتحدث عن نشوء الدولة العثمانية من قبل ارطغرل الاكبر، واستكمال ابنه من بعده الملقب بعثمان والتي يحمل اسمه المسلسل عمليات الغزو والتوسع فى اركان الدولة العثمانية، واعماله من اجل النهوض بالدولة العثمانية، ومنذ الحلقة الاولى من المسلسل عملت على جذب قبيل للمشاهدين، مما جعلهم يتهافتون وينتظرون الحلقات التالية، وهو ما سنعمل عليه من معرفة موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل المؤسس عثمان، ومن هنا سنذكر موعد عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان وخاصة الحلقة السابعة من المسلسل، لتتعرفو على الاحداث التي يقوم بها عثمان للنهوض بالعثمانيين والتوسع واهم ملامح الاثارة والتشويق فى المسلسل.

يمكنكم التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية مع طرح الحلقة الأولى من الموسم الثالث والتي عرضت الأربعاء الماضي 6/10/ 2021 على قناة atv التركية، ويزاد البحث عن مواعيد مسلسل عثمان على قناة الفجر كونها تنقل المسلسل يومي الخميس والجمعة. ويتم عرض عثمان مترجم باللغة العربية وذلك يومي الخميس والجمعة من خلال، قنوات الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك وقناة وطن ودعوة الساعة الساعة الثامنة مساء و الإعادة الساعة الواحدة ظهراً.وتنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان الحلقه السابعة، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية