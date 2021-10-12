تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك الجزء الثالث

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك الجزء الثالث وقناة اليرموك من القنوات الحديثة العديدة التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين. من المسلسلات والبرامج المختلفة التي تقدم العديد من الأخبار والمعلومات المختلفة للجمهور، اعتمادًا على سياق بثها على نظام عالي الجودة وتقنيات حديثة للجمهور، يبحث العديد من سكان البلدة عن ألمع البرامج التي تقدمها القناة، مثل وكذلك تردد قناة اليرموك الجديد.

تعد هذه القناة من بين القنوات الأردنية العديدة التي تتميز بشهر واسع، خاصة في الأردن والوطن العربي بشكل عام. يبث العديد من المسلسلات المختلفة أشهرها مسلسل قيامة أرطغرل الذي يحظى برؤية واسعة وواسعة للمستوى العربي بشكل عام. تتميز القناة بتأكيد جميع الحقوق. تساعد ملكية البرامج التي تعمل على بثها من قنوات أخرى في رفع مستوى أدائها وتطويره. بدأ البث في عام 2012 لأول مرة. واصل مسيرته في التقدم حتى أصبح من القنوات الرائدة التي تبث العديد من البرامج والمسلسلات الجميلة.

البرامج الجديدة على قناة اليرموك 2022

تبث قناة اليرموك مجموعة واسعة من المحتويات التي تميل إلى جذب عدد كبير من الجماهير في نفس الوقت. سات وعرب سات اللذان يحملان جودة عالية وعالية في نفس السياق والعرض التقديمي، وهذا يساعد على جذب الجمهور للمشاهدة بشكل كبير، ومن أبرز البرامج والبرامج التلفزيونية التي تعمل عليها القناة:

مسلسل قيامة عثمان.

برنامج ديني.

فيلم لأخي.

تفسير المسلسل.

فيلم عمر المختار.

برنامج استوديو اليرموك.

مشاهدة البرنامج.

برنامج المنارة القرآنية.

البرنامج هو نفسه وغيره.

تردد قناة اليرموك الجديد 2022

تحتوي القناة على العديد من الترددات التي تعمل وفقًا لجهاز الاستقبال الخاص بها، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والبرامج الخاصة التي تقدمها القناة بشكل عام. وفقًا لسلسلة البيانات التي يجب إدخالها بشكل صحيح من أجل الوصول إلى الخلاصة بطريقة مناسبة. تردد قناة اليرموك:

التردد 12687.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

نسبة الخطأ هي 3/4.

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية