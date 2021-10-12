تراند اليوم : بث مباشر مباراة السعودية والصين .. السعوديه والصين مباشر HD السعودية والصين بث مباشر بدون تقطيع

بث مباشر مباراة السعودية والصين مع تقدم المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شئ للصين من خلال هجمة مرتدة مفاجاة، ويمكنكم عبر موقعنا مشاهدة السعوديه والصين مباشر بدون تقطيع بجودات عالية مباراة السعودية والصين مباشر تاتي في تصفيات كأس العام الجولة الثالثة.

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه السعوديه ضد الصين saudi arabia vs china اليوم الثلاثاء في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، بعد ان تمكن من تحقيق غالي في الجوله الماضيه علي المنتخب الياباني سوف يستقبل اليوم الموافق 12 اكتوبر المنتخب السعودي علي ارضيه ملعبه نظيره المنتخب الصيني وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من تصفيات المرحله النهائيه لقاره اسيا المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب مباراه السعوديه و الصين اليوم علي ارضيه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل المنتخب السعودي والذي سوف يستقبل عليه نظيره الصيني في مواجهه سوف يبحث من خلاله المنتخبين الخروج من المباراه بنتيجه جيده ، وسوف تبدا اليوم مباراه السعوديه و الصين في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة السعودية والصين

المنتخب السعودي هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الذهاب من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب السعودي قادم من انتصار مهم له مشوراه نحو التاهل لكاس العالم والتقي منتخب السعوديه في هذه المباراه مع منتخب اليابان وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من التصفيات وقد حقق المنتخب السعودي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، وحاليا المنتخب السعودي هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الثانيه وذلك برصيد 9 نقاط جمعهم المنتخب السعودي بعد ان لعب ثلاث مباريات في التصفيات وحقق المنتخب السعودي الانتصار في هذه المباريات التي لعبها الي الان في التصفيات.

موعد مباراة السعودية والصين

فيما منتخب الصين فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الصيني قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعه الثانيه من التصفيات برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان لعب هو الاخر ثلاث مباريات الي الان في مشوراه في التصفيات ومن خلال هذه المباريات كان المنتخب الصيني قد حقق الانتصار في مباراه واحده وخسر المنتخب الصيني في مبارتان قبل مواجهه المنتخب السعودي الليله ، واخر مباراه لعبها منتخب الصين في التصفيات كانت مع منتخب فيتنام الخميس الماضي وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه وقد حقق المنتخب الصيني الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين.