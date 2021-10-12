تراند اليوم : بث مباشر العراق والامارات HD لعبه العراق مباشر لعبة العراق مباشر ضد الامارات بث مباشر مباراه العراق والامارات اليوم الاربعاء

بث مباشر العراق والامارات على قناة SSC Sport 1HD مشاهدة لعبة العراق والامارات 2021 بث مباشر مباراة العراق والامارات مباراة العراق مباشر بث الامارات والعراق بث مباشر في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم الجولة الرابعه ، مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الامارات ضد العراق uae vs iraq في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 12 اكتوبر ، بعد ان فشل في تحقيق الانتصار في اول ثلاث مباريات له المرحله النهائيه من التصفيات سوف يستقبل اليوم المنتخب الاماراتي في مباراته الرابعه نظيره منتخب العراق وذلك احساب مباريات الجوله الرابعه من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، ومن المقرر اليوم ان تلعب مواجهه الامارات و العراق علي ارضيه ملعب زعبيل بنادي الوصل معقل المنتخب الاماراتي والذي سوف يستقبل عليه نظيره العراقي وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن ، وسوف تبدا اليوم الثلاثاء مباراه الامارات و العراق في تمام الساعه السابعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الامارات والعراق

منتخب الامارات هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من المرحله النهائيه لتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الاماراتي حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه الاولي من التصفيات وذلك برصيد نقطين جمعهم منتخب الامارات بعد ان خاض ثلاث مباريات الي الان في التصفيات المؤهله لكاس العالم وكان منتخب الاماراتي قد تعادل في مبارتان وخسر المنتخب في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، والخساره الوحيد لمنتخب الامارات كانت في الجوله الماضيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم والتقي المنتخب الاماراتي في هذه الجوله مع منتخب ايران وقد خسر المنتخب الاماراتي هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ.

موعد مباراة الامارات والعراق

وعلي الجانب الاخر منتخب العراق فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الذهاب من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب العراقي قادم من التعادل الثاني له في المجموعه وذلك عندما التقي يوم الخميس الماضي مع منتخب لبنان وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه وقد تعادل المنتخب العراقي في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف ، وقبل مواجهه اليوم يحتل المنتخب العراقي حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعه الاولي برصيد نقطين وذلك بعد ان خاض هو الاخر ثلاث مباريات الي الان في مشوراه في التصفيات ومن خلالهم كان المنتخب العراقي قد تعادل في مبارتان وخسر في مباراه واحده.