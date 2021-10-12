تراند اليوم : مباراة الجزائر اليوم بث مباشر الأرضية .. مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن HD مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر 2021 بث مباشر الارضية الجزائرية tv بث مباشر

مباراة الجزائر مباشر ضد النيجر اليوم الاربعاء في الجولة الرابعة من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم بث مباشر مباراة الجزائر والنيجر على ملعب جينرال سيني كونتش بث مباشر مباراة الجزائر والنيجر على قنوات SSC Sport تعليق جعفر الصليح اليوم 11-10-2021.

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الجزائر ضد النيجر niger vs algeria اليوم الثلاثاء في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، بعد ان حقق انتصار كبير عليه في مواجهه الذهاب من المقرر اليوم ان يخرج المنتخب الجزائري لمواجهه نظيره منتخب النيجر اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، واليوم كل منتخب سوف يريد الخروج من المباراه بنتيجه جيده لتعزيز مركزه ، وسوف تقام اليوم مباراه الجزائر و النيجر علي ارضيه ملعب جينرال سيني كونتش ومواجهه اليوم سوف تكون مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات وذلك في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الجزائر والنيجر

منتخب الجزائر هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الاياب من تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الجزائري في مباراته الماضيه مع خصمه في مواجهه اليوم منتخب النيجر كان قد حقق الانتصار عليها والتي كانت يوم الجمعه الماضيه وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من التصفيات المؤهله لكاس العالم وقد حقق المنتخب الجزائري الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ست اهداف مقابل هدف وحيد لمنتخب النيجر ، وحاليا المنتخب الجزائري في المجموعه الاول هو متصدر جدول ترتيب المجموعه وذلك برصيد 7 نقاط جمعهم المنتخب الجزائري بعد ان لعب ثلاث ماريات الي الان في مشوراه في التصفيات المؤهله لكاس العالم وحقق المنتخب الجزائري من خلالهم الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده.

موعد مباراة الجزائر والنيجر

بينما منتخب النيجر فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب النيجر قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعه الاولي من التصفيات برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان لعب ثلا مباريات الي الان في المجموعه ومن خلالهم حقق منتخب النجير الانتصار في مباراه واحده وخسر في مبارتان قبل مواجهه اليوم ، واخر مباراه لعبها منتخب النيجر قبل مواجهه اليوم كانت مع خصمه الجزائر الجمعه الماضيه وذلك في الجوله الثالثه من التصفيات وقد خسر منتخب النيجر هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ست اهداف نقابل هدف وحيد لمنتخب النيجر.