تراند اليوم : سوريا ولبنان مباشر .. مباراة سوريا ولبنان مباشر مشاهدة مباراة سوريا لبنان بث مباشر مبارة سوريا ولبنان HD

سوريا ولبنان مباشر مباراة سوريا ولبنان مباشر مبارة سوريا ضد لبنان مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه سوريا ضد لبنان syria vs lebanon اليوم الثلاثاء في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، من اجل تحقيق اول انتصار لكل منتخب في المجموعه من المقرر اليوم ام يلتقي المنتخب السوري بنظيره منتخب لبنان وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب اليوم مواجهه سوريا و لبنان علي ارضيه ملعب الملك عبدالله الدولي وهو يعتبر ملعب المنتخب السوري في مواجهه اليوم والذي سوف يستقبل عليه نظيره منتخب لبنان وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن الليله وذلك في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة سوريا ولبنان

منتخب سوريا هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الذهاب من المرحله النهائيه لتصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب سوريا قادم من الخساره في مباراته الاخيره في التصفيات والتي كانت يوم الخميس الماضي والتقي المنتخب في هذه الجوله مع منتخب كوريا الجنوبيه وقد خسر منتخب سوريا هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد لمنتخب سوريا ، المنتخب السوري قبل مواجهه اليوم يحتل حاليا المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعه الاولي من المرحله النهائيه برصيد نقطه واحده وذلك بعد ان خاض اول ثلا مباريات له في المجموعه وتعادل المنتخب السوري من خلالهم في مباراه واحده وخسر في مبارتان قبل مواجهه اليوم.

موعد مباراة سوريا ولبنان

وعلي الجانب الاخر منتخب لبنان فهو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من المرحله النهائيه لتصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب لبنان قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعه الاولي من التصفيات المؤهله لكاس العالم برصيد نقطين جمعهم منتخب لبنان بعد ان تعادل في مبارتان وخسر في مباراه واحده قبل مواجهه وخاض المنتخب هو الاخر ثلاث مباريات الي الان من جميع مباريات في المرحله النهائيه للتصفيات ، واخر مباراه لعبها منتخب لبنان في التصفيات النهائيه لكاس العالم كانت مع منتخب العراق يوم الخميس الماضي وقد تعادل منتخب لبنان في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف.