تراند اليوم : بث مباشر مباراة عمان وفيتنام .. مباراة عمان مباشر ضد فيتنام بث مباشر قناة عمان الارضية مباراة عمان فيتنام بث مباشر

تبث قنوات SSC Sport 1HD الرياضية اليوم الاربعاء بث مباشر مباراة عمان وفيتنام ضمن الجولة الرابعة للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم، ويمكنكم الأن مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه عمان ضد فيتنام oman vs vietnam اليوم الثلاثاء في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم 2022 ، من اجل في المنافسه علي التاهل لكاس العالم سوف يستقبل اليوم المنتخب العماني علي ارضيه ملعبه نظيره منتخب فيتنام وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، ومن المقرر اليوم ان يستقبل ملعب السلطان قابوس الرياضي ببوشر مواجهه المنتخب العماني صاحب الارض مع نظيره الفيتنامي الليله وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين المنتخيبن في المجموعه ،وفي تمام الساعه السادسه مساا بتوقيت القاهره من المقرر ان تنطلاق اليوم مواجهه عمان و فيتنام في مواجهه قويه سوف يبحث من خلاله كل منتخب تحقيق نتيجه جيده.

مباراة عمان وفيتنام

منتخب عمان هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مواجهات الذهاب من المرحله النهائيه للتصفيات المؤهله لكاس العالم لقاره اسيا ، المنتخب العماني قبل مواجهه اليوم كان قد خسر اخر مباراه لعبها في المرحله النهائيه من التصفيات وذلك عندما التقي يوم الخميس الماضي مع منتخب استراليا وقد خسر منتخب عمان هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد لمنتخب عمان ، وحاليا المنتخب العماني في المجموعه الثانيه من التصفيات هو صاحب المركز الرابع وذلك برصيد ثلاث نقاط جمعهم المنتخب العماني بعد ان تمكن تحقيق الانتصار في مباراه واحده وخسر المنتخب في مبارتان قبل مواجهه اليوم.

موعد مباراة عمان وفيتنام

فيما منتخب فيتنام فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، منتخب فيتنام قبل مباراته مع منتخبان عمان هو لم ينجح في تحقيق الانتصار في اول ثلا مباريات له في المرحله من التصفيات المؤهله لكاس العالم حيث خسر المنتخب الثلاث مباريات الي لعبهم في المجموعه وحاليا منتخب فيتنام هو صاحب المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعه الثانيه بدون رصيد ، واخر مباراه لعبها منتخب فيتنام قبل مواجهه اليوم كانت مع منتخب الصين الخميس الماضي وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من التصفيات وخسر منتخب فيتنام هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين.